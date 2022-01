Les fans de Tottenham réagissent, Conte envisagerait un accord de 50 millions de livres sterling

Tottenham Hotspur chercherait à recruter le défenseur de Brighton Tariq Lamptey, avec Antonio Conte comme fan. On pense que l’arrière droit pourrait coûter 50 millions de livres sterling – et les supporters des Spurs ont répondu.

Lamptey, 21 ans, a rejoint Brighton en janvier 2020 après avoir eu du mal à percer régulièrement du côté de Chelsea – ne gérant que trois apparitions seniors. En deux ans, il n’a joué que 31 fois pour Brighton.

Cependant, cela est en grande partie dû à une blessure à long terme aux ischio-jambiers qu’il a contractée la saison dernière – le gardant à l’écart pendant une bonne partie de la campagne en cours. Mais il est de retour en forme et tire, et Tottenham souhaite faire atterrir le défenseur.

Un récent rapport de l’Evening Standard a rapporté qu’Antonio Conte n’est pas convaincu par Emerson Royal et souhaite remplacer le Brésilien. L’Express a maintenant rapporté que Conte voulait un Lamptey évalué à 50 millions de livres sterling.

Les Spurs ont besoin d’un arrière droit. Même si Emerson reste, la compétition est un must. Japhet Tanganga est plus adapté au rôle de défenseur central droit, tandis que Matt Doherty pourrait finir par quitter le club avant la fin de la fenêtre.

Cependant, 50 millions de livres sterling, c’est beaucoup d’argent pour un joueur qui a disputé 34 matchs au niveau senior. Cela ressemble à Everton qui a payé plus de 15 millions de livres sterling à Nathan Patterson, qui n’avait joué pour les Rangers que 27 fois dans toutes les compétitions.

Lamptey a la qualité, est anglais, parfait pour le système de Conte et sauterait sûrement sur l’occasion de rejoindre les Spurs. Mais son prix de 50 millions de livres sterling est énorme. Les fans de Tottenham ont réagi sur Twitter, suggérant un accord d’échange.

Raid Brighton pour lui et Bissouma et vous verrez une amélioration massive de notre onze de départ à mon avis et essayez de leur donner Doherty et Rodon dans le cadre de l’accord ! https://t.co/Hkk9Q4Ozlt

– Frank Major (@frankmajor_) 6 janvier 2022