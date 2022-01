Les fans de Tottenham stupéfaits par ce que Conte a fait contre Morecambe dimanche

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Eh bien, Tottenham Hotspur a évité une défaite embarrassante dimanche soir.

Après avoir été jumelés à Morecambe au troisième tour de la FA Cup, les Lilywhites, qui étaient à domicile, devaient passer à la phase suivante de la compétition.

Après tout, Tottenham est l’une des équipes les plus en forme de la Premier League sous la direction d’Antonio Conte et une opposition de League One ne poserait sûrement pas un défi difficile.

Sauf que les ménés l’ont fait.

En fait, Tottenham était à 16 minutes d’être éliminé de la compétition jusqu’à un égaliseur fortuit de Harry Winks pour porter le score à 1-1.

L’équipe italienne a ensuite marqué quelques autres pour terminer le retour et passer au quatrième tour.

Cependant, Conte a d’abord dû présenter Lucas Moura et Harry Kane – qui ont marqué les deux derniers buts – et les supporters de Tottenham réagissent négativement au fait que leur manager avait besoin de déchaîner les gros calibres pour éliminer Morecambe.

Voici comment la fanbase a réagi sur Twitter :

C’est absolument dégoûtant que nous ne puissions même pas reposer ce pauvre gars pour un match, Morecambe à la maison et il doit encore nous sauver https://t.co/rbpMxq6nSQ — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) 9 janvier 2022

gênant. — Kailahh | #067 | (@TheOnlyKailahh) 9 janvier 2022

grimacer – massimo🇩🇪 (@thfcshesh) 9 janvier 2022

C’est pathétique. – MB (@MarcellBhanu) 9 janvier 2022

dieu c’est triste – deema (@vikncity) 9 janvier 2022

Gênant?

Eh bien, ce n’est certainement pas une réflexion élogieuse sur l’équipe de Tottenham dont ils avaient besoin pour présenter Kane.

Cependant, c’est précisément à cela que servent les remplacements, en essayant de trouver un avantage à mi-match et la décision de Conte a finalement changé la compétition pour les Spurs.

Dans un monde idéal, des joueurs comme Giovani Lo Celso, Tanguy Ndombele et Dele Alli dans la formation de départ auraient suffi à éliminer la formation de troisième niveau.

Cependant, Lo Celso a été blessé pendant la majeure partie de la campagne et les deux autres ne se sont pas du tout adaptés à l’ancien manager de Chelsea, Ndombele étant hué par les supporters.

Photo par Alex Davidson/.

