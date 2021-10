Pixar a publié mercredi le premier teaser d’un nouveau spin-off de Toy Story appelé Lightyear, et les fans ont du mal à croire ce qu’ils voient. Le clip présente aux fans une version de l’histoire où Buzz l’Éclair est vraiment le Space Ranger qu’il a toujours cru être, pas seulement une figurine d’action. Les fans de longue date ont beaucoup de questions, mais ils sont prêts à essayer le film, semble-t-il.

Lightyear met en vedette Chris Evans dans le rôle principal, même si les fans ne savent pas s’il s’agit de la même version de Buzz jouée par Tim Allen dans la franchise Toy Story. Selon Disney, Lightyear « présente l’histoire d’origine définitive de Buzz Lightyear – le héros qui a inspiré le jouet – présentant le légendaire Space Ranger qui gagnerait des générations de fans ». Beaucoup semblent penser que cela en fait « l’histoire d’origine » du personnage qu’ils connaissent déjà, tandis que d’autres pensent que cela fait plus probablement référence au personnage sur lequel le jouet fictif était basé.

Quoi qu’il en soit, l’attente est grande pour ce film. Lightyear est réalisé par Angus MacLane, qui a déclaré à Entertainment Weekly que ce film était « son propre truc » et une histoire « autonome » en dehors de la continuité de Toy Story. Les autres acteurs du film n’ont pas encore été annoncés, mais sa première aura lieu le 17 juin 2022. Voici un aperçu de ce que les fans avaient à dire sur le premier teaser.

Tous ces coups à Tim Allen pour ne pas être la voix dans le nouveau film Buzz l’Éclair. Les amis, il vaut plus de 100 millions de dollars et profite de la vie. Je suis sûr qu’il est parti il ​​y a quelque temps et souhaite du succès à Chris Evans. Maintenant pour le reste d’entre nous, retour au travail.

– BrianHarris16 (@BrianHHarris1) 27 octobre 2021