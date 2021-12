Les fans de Trisha Yearwood rencontrent Gretchen Peters

Le retour bienvenu de Trisha Yearwood dans le grand public country en 2019 nous a donné le plaisir de son premier album de nouveau matériel en une douzaine d’années, le acclamé à juste titre Every Girl. Nous revenons à son apogée des années 90, non pas pour l’un de ses nombreux grands succès, mais pour un single qui reste néanmoins un véritable joyau de sa couronne. La version de Yearwood de « On A Bus To St. Cloud », la belle chanson écrite par la célèbre chanteuse et auteure Gretchen Peters, est entrée dans le palmarès Hot Country Singles & Tracks de Billboard le 2 décembre 1995.

Le morceau était la sortie finale de Thinkin’ About You, le quatrième LP régulier de Yearwood, qui a poursuivi l’incroyable série de succès commencée en 1991 avec son premier set éponyme. Cela avait produit quatre top tenners du pays, dont un n ° 1 lors de la première demande avec « She’s In Love With The Boy ». Les années intermédiaires avaient donné lieu à trois visites supplémentaires dans le top dix, avant que Thinkin’ About You n’augmente encore la mise.

Les deux premiers singles de l’album de 1995 étaient en tête du classement country, « XXX’s and OOO’s (An American Girl) » et la chanson titre. Le « You Can Sleep While I Drive » qui a suivi a raté le Top 20, mais est devenu un autre incontournable de son recueil de chansons, puis « I Wanna Go Too Far » a grimpé à la 9e place.

« On A Bus To St. Cloud » était une ballade de délicatesse de porcelaine qui n’était peut-être pas adaptée aux attentes rigoureuses de la radio country. Mais les admirateurs de Yearwood étaient ravis à la fois de son élocution sensible, de l’éloquence tachée de larmes des paroles et de sa mélodie vaporeuse. La narratrice est en route vers la ville du titre, dans le centre du Minnesota, lorsqu’elle imagine qu’elle voit son ancien amant, qui apparaît de manière obsédante devant elle dans des décors répétés. « Et c’est étrange mais c’est vrai, vous venez de vous échapper », chante-t-elle. « Comme un visage dans la foule, dans un bus pour St. Cloud. »

La lecture admirable de Yearwood, produite par Garth Fundis, a beaucoup fait pour rehausser le profil de Gretchen Peters en tant qu’auteur-compositeur d’une rare sensibilité. Il est arrivé bien avant que l’artiste née à Bronxville, NY et basée à Nashville ne le publie sur son premier album hautement recommandé The Secret Of Life, qui a suivi en 1996. La critique de Thinkin’ About You par Billboard a particulièrement mentionné «St. Cloud » et à « Those Words We Said » de Kim Richey comme « le genre de ballades dramatiques que cette chanteuse peut vraiment envelopper de ses formidables cordes vocales ».

D’autres chansons sur The Secret Of Life serviraient également bien Peters, avec des reprises par Faith Hill de la chanson titre et par Martina McBride de l’hymne « Independence Day ». Hill a enregistré deux autres chansons de l’album, « This Uncivil War » et « When You Are Old », dont la propre version de Peters était une entrée dans les charts country.

Une arme secrète simple

« J’ai vu le nom St. Cloud, et j’ai juste pensé, quel nom évocateur », a déclaré Peters Faits de la chanson, en réfléchissant à la façon dont une carte peut être une simple arme secrète pour un auteur-compositeur. «Je n’avais vraiment aucune image particulière de ce que serait cet endroit, sauf que je savais que c’était dans le Minnesota, donc il doit être enneigé. Mais je n’y étais pas allé, alors j’ai vraiment commencé avec ce nom.

Écoutez le meilleur de Trisha Yearwood sur Apple Music et Spotify.

« Je me souviens très bien du jour où j’écrivais », a-t-elle poursuivi. «Je ne l’ai pas terminé en un jour, mais le jour où je l’ai en quelque sorte commencé et j’ai obtenu l’essentiel de cette chanson. Il neigeait à Nashville, et j’en suis sûr, c’était à l’origine de quelques phrases, comme « Avec la neige qui tombe autour de vous comme une prière silencieuse » et ce genre de choses. »

Achetez ou diffusez « On A Bus To St. Cloud » de Trisha Yearwood sur Thinkin’ About You.