Les fans de Trump sont en retard pour une leçon sur les conséquences ⋆ 10z viral

Pour les lecteurs qui ne lisent que les gros titres – ce qui, comme toute personne ayant accès aux analyses de sites Web d’actualités peut vous le dire, représente un pourcentage incroyablement élevé de lecteurs – la première série imminente d’échéances pour le mandat des vaccins ressemble en effet à une affaire très effrayante. Pas pour les personnes qui ont peur des aiguilles, remarquez, mais pour celles qui craignent que des démissions et des licenciements massifs – et les pénuries de personnel de main-d’œuvre essentielles qui en découlent – ​​n’arrivent.

« Ces travailleurs de la santé préféreraient être licenciés plutôt que vaccinés », lit-on lundi matin dans le New York Times.

“Les hôpitaux de New York sont confrontés à de possibles licenciements de masse alors que les travailleurs rejettent les vaccins”, lit-on dans un autre de vendredi.

“Les hôpitaux ruraux craignent de perdre du personnel à cause du nouveau mandat de vaccin de Biden”, prévient un titre de NPR du week-end.

“New York peut utiliser la Garde nationale pour remplacer les travailleurs de la santé non vaccinés”, lit-on dans un autre.

L’État de New York est le premier cas test de ce à quoi ressemble réellement l’application d’un mandat de vaccin émis par le gouvernement. Lundi est la date limite pour que les travailleurs de la santé de l’État reçoivent le jab ou le pink slip. Comme le rapporte le New York Times, “la résistance aux mandats de vaccination a jusqu’à présent empêché la plupart des États de menacer de licencier les travailleurs non vaccinés”. Mais la nouvelle gouverneure de New York, la démocrate Kathy Hochul, appelle le bluff des non vaccinés. Plutôt que de céder et de les laisser conserver leur emploi, elle est prête à appeler la Garde nationale pour combler les pénuries laissées par les prochains licenciements.

Malgré la morosité médiatique, la vérité est que Hochul doit être félicitée pour sa colonne vertébrale. Et tous les autres démocrates qui veulent voir cette pandémie prendre fin (ce qui devrait être tous !) devraient emboîter le pas. Les pénuries de personnel sont une douleur, surtout pendant une pandémie, sans aucun doute. Mais les pénuries de personnel sont un problème mineur par rapport aux dommages causés par la propagation incontrôlée de COVID-19, qui est de plus en plus due à une cause : les droitiers qui ont refusé de se faire vacciner sont un problème de guerre culturelle et de politique identitaire. À moins que ces personnes ne commencent à ressentir les conséquences réelles de leur comportement, les États-Unis connaîtront un autre hiver sombre, alors que le virus continue de faire des ravages dans notre économie et notre système de santé. Accepter les pénuries de personnel est un petit prix à payer pour s’assurer que les Trumpers – une classe de personnes manifestement peu habituée à l’idée que les actions ont des conséquences – commencent réellement à ressentir une réelle pression pour se faire vacciner.

Ces gros titres effrayants et ces histoires anecdotiques sur les travailleurs de la santé qui démissionnent cachent ce qui est en fait l’histoire bien plus importante : les mandats des vaccins fonctionnent.

Quelques paragraphes sous le titre effrayant sur les “licenciements de masse” dans le New York Times viennent les chiffres réels : les employés avaient été complètement vaccinés. C’est près de 10 points de pourcentage par rapport à ce que le même ensemble de données d’État montre que le taux de vaccination global dans l’État. Il y a des résultats positifs similaires à New York, où le maire Bill de Blasio a exigé des vaccins pour les employés des écoles publiques, ce qui a entraîné un taux de vaccination de 90 % parmi les enseignants, soit 9 points de pourcentage au-dessus de la moyenne de la ville. Les systèmes hospitaliers qui ont institué un mandat de vaccination antérieur ont obtenu des résultats encore meilleurs. Le New York Presbyterian, par exemple, a fixé la date limite à mercredi dernier et déjà 99% des 48 000 travailleurs du système sont vaccinés.

L’efficacité des mandats a également été documentée en dehors de New York.

Comme le Dr Ezekiel J. Emanuel, ancien conseiller en politique de santé de la Maison Blanche qui travaille maintenant pour l’Université de Pennsylvanie, l’a déclaré à Fierce Healthcare, “les systèmes de santé qui l’ont effectivement imposé” ont “contenu plus de 99% de leur main-d’œuvre”. L’article énumère ensuite plus d’une douzaine de systèmes hospitaliers qui ont mis en œuvre des mandats. Dans tous les cas, la fraction de travailleurs perdus était infime – cela valait certainement la peine d’être perdue pour protéger les patients et la communauté dans son ensemble contre COVID-19.

Il y a eu un succès similaire chez United Airlines, qui commencera à mettre les travailleurs en congé cette semaine s’ils ne se font pas vacciner. 97% des salariés ont ainsi dépassé le délai.

Le nombre de travailleurs de la santé non vaccinés est toujours alarmant à New York et les craintes de pénurie de personnel sont réelles. Mais une partie du problème est que le refus de se faire vacciner est motivé par la politique partisane. Comme l’a rapporté le New York Times à propos des taux de vaccination lundi matin, « les écarts raciaux – bien qu’existants – se sont rétrécis », mais « l’écart partisan, cependant, continue d’être énorme ». La géographie des taux de vaccination reflète la géographie politique, au point où «presque tous les États bleus fiables ont désormais un taux de vaccination plus élevé que presque tous les États rouges fiables». L’écart apparaît également au niveau des comtés, avec des taux de mortalité beaucoup plus élevés dans les comtés votants pour Trump que dans ceux qui ont choisi le président Joe Biden.

Le modèle partisan de Covid devient de plus en plus extrême. https://t.co/J55vBlgHSQ – Le New York Times (@nytimes) 27 septembre 2021

Il y a beaucoup de raisons que les conservateurs citent pour ce refus de vacciner, bien qu’en fin de compte, tout se résume à un désir de « posséder les libéraux ». Mais une grande partie de cette mesquinerie est liée à une bravade de droite. Pour être franc, le privilège blanc a longtemps protégé de nombreux conservateurs du concept de faire face aux conséquences de leurs actions. Nous le voyons dans de nombreux comportements de droite odieux ces derniers temps, des crises de colère contre les mesures d’atténuation du COVID-19 dans les lieux publics à la tentative d’insurrection du 6 janvier. Qui peut oublier combien de partisans de Trump arrêtés ont exprimé un véritable choc qu’ils pourraient réellement faire face à une conséquence juridique pour avoir participé à un effort violent pour renverser la démocratie ? Ce manque de familiarité avec les conséquences est probablement la raison pour laquelle il y a tant de réticences, même face aux mandats de vaccination. Pour parler franchement, beaucoup d’entre eux ne pensent probablement pas que les dirigeants sont sérieux au sujet de ces menaces de les licencier, et ne le croiront pas jusqu’à ce que cela se produise. Comme pour les émeutiers du Capitole, il existe une incrédulité persistante à droite quant au fait qu’ils feront jamais face aux conséquences réelles de leurs mauvaises actions.

Cet excès de confiance de la droite est la raison pour laquelle des sites comme HermainCainAward et SorryAntiVaxxer sont si populaires. Regarder les gens payer de leur vie après avoir affiché une telle certitude que leur comportement antisocial n’aura jamais de conséquence n’est peut-être pas l’utilisation la plus juste du temps des gens, mais c’est compréhensible quand le reste d’entre nous souffre à cause de l’orgueil Trumpiste. Le problème avec la mise en évidence des décès dus au COVID-19 pour effrayer directement les Trumpers, cependant, est qu’ils peuvent toujours se dire qu’ils ne vont pas être ceux qui mourront puisque 98,4% des personnes aux États-Unis survivent.

C’est précisément pourquoi les mandats de vaccination sont si importants. La certitude absolue de perdre un emploi va motiver beaucoup plus de gens que le risque plus abstrait de mourir du COVID-19.

Mais pour que cette menace devienne réelle, eh bien, elle doit être réelle. Cela signifie qu’il ne suffit pas de menacer de licencier les personnes qui ne se feront pas vacciner. Les employeurs et les gouvernements doivent donner suite. Hochul a raison de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les non vaccinés reçoivent leur feuillet rose cette semaine. Si les dirigeants reculent face à la résistance aux vaccins, les Trumpers doubleront et continueront de propager COVID-19 dans un effort pathétique pour « posséder les libéraux ». Les menaces ne peuvent pas être vaines, surtout face à des personnes têtues qui se croient insensibles aux conséquences. Les menaces doivent être accompagnées d’actions. Il est temps de commencer à licencier les non vaccinés.

