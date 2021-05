Les fans de Trump viennent pour Starbucks avec des sociétés de café conservatrices

Cliff Gephart ne boit pas de café, mais il n’a pas laissé cela l’empêcher d’ouvrir Conservative Grounds l’année dernière. Vous pouvez trouver son premier café au bout d’un centre commercial de la région de Tampa Bay, en face du parking d’un Arby. L’autocollant du magasin présente les offres à l’intérieur: «CAFÉ, DONUTS, PÂTISSERIES», et bien sûr, «PATRIOTISME»; Le slogan sous le logo se lit comme suit: «LE BON CAFÉ POUR L’AMÉRIQUE».

L’intérieur est étonnamment confortable; Conservative Grounds propose un menu au tableau noir intime, une poignée de chaises de dîner en bois et une abondance de produits MAGA. Des portraits présidentiels de Donald Trump et de Ronald Reagan regardent depuis le mur le plus à droite, et des présentoirs en carton du dernier ancien premier couple invitent à une recréation prête pour un selfie du bureau ovale à l’arrière. Donald Trump Jr. a même rendu visite au magasin et a enregistré une vidéo qui repose désormais sur le site Web Conservative Grounds. «Ils jouent à Fox News au lieu du Communist News Network», dit-il, dans un éclat de rire, en désignant une télévision près du bar.

La création de Gephart évoque les restaurants à thème effrontés de Disneyland ou les chevaliers de joute de l’époque médiévale – des entreprises conçues pour apaiser les touristes ennuyés à la recherche d’un déjeuner technicolor. La seule différence est que Conservative Grounds ne s’écarte pas loin de la réalité américaine. Après tout, 74 millions de personnes ont voté pour Donald Trump en 2020, et contrairement à Gephart, beaucoup d’entre elles boivent du café.

«Souvent, les gens disent:« Pourquoi quelqu’un n’ouvre-t-il pas un café libéral? Et je dis: «Ils l’ont fait. Ils le sont tous. »

«Nous ne nous considérons pas comme un café, nous nous appelons un magasin de camaraderie. Parce qu’il y a beaucoup plus de camaraderie dans Conservative Grounds qu’il n’y a de café », dit Gephart, lors d’un appel téléphonique avec Vox. «Souvent, les gens disent: ‘Oh, vous êtes un café conservateur, pourquoi quelqu’un n’ouvre-t-il pas un café libéral?’ Et je dis: «Ils l’ont fait. Ils le sont tous. Cela n’a pas besoin d’être résolu. »

La guerre culturelle qui a consumé le discours mondial s’est manifestée sous toutes sortes de formes et de tailles étranges depuis 2016, mais personne n’a prédit que la bataille serait finalement menée dans nos breuvages du matin.

Conservative Grounds n’est pas une valeur aberrante. L’administration Trump et la faction émergente MAGA de la circonscription politique ont donné naissance à un certain nombre de cafés et de marques différents exécutant le livre de jeu de Gephart. («Je pense que le succès [of our store] a probablement incité certains imitateurs », dit-il.)

L’entreprise de café conservatrice la plus importante est peut-être la Black Rifle Coffee Company, un torréfacteur basé sur abonnement fondé en 2014 par un groupe de propriété composé d’anciens militaires, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 163 millions de dollars en 2020. Black Rifle a attiré l’attention nationale peu de temps après l’inauguration de Trump. , quand ils ont annoncé que l’entreprise embaucherait 10 000 anciens combattants – une réplique à Starbucks, qui a annoncé que l’entreprise allait recruter 10 000 réfugiés en réponse à l’interdiction des musulmans. (Black Rifle a également attiré la colère de certains virages MAGA l’année dernière, lorsqu’il s’est dessaisi de tout lien avec Kyle Rittenhouse.)

Black Rifle ne fait pas beaucoup de références ouvertes à l’ancien président dans son matériel de marketing, mais des homologues comme Thrasher Coffee à Hiram, en Géorgie, le font. Le dernier rôti de Thrasher s’appelle le # 47 Blend, un suivi de leur # 45 Blend, qui s’adresse à ceux qui espèrent que Donald Trump reviendra à la Maison Blanche pour une deuxième présidence en 2024. («Fatigué du libéral Starbucks «Tous les autres cafés sont FIRED!» Lit l’inscription sur la vitrine en ligne.) Covfefe Coffee, une boutique du Maine qui a fermé peu de temps après les élections, a adopté un mécanisme de dénomination similaire à Thrasher. Leur inventaire comprenait le MAGA Dark Roast, le Drain The Swamp Medium Roast et le Red Pill Light Roast. La sagesse conventionnelle dit que le café n’a pas besoin d’être emballé avec une personnalité politique conflictuelle pour déplacer des unités, mais il y a au moins une poignée d’entreprises qui ne sont pas d’accord.

Plus vous plongez dans ce créneau, plus il devient clair que l’un des liens unificateurs entre tous les cafés régressifs est une profonde ombrage chez Starbucks. Gephart me dit qu’il a eu l’idée pour la première fois de Conservative Grounds après un incident en 2019, lorsqu’un employé de Starbucks a demandé à six policiers de quitter un endroit à Tempe, en Arizona. «J’ai décidé que cela ne devrait pas arriver en Amérique», dit-il. «C’est la genèse.» (Starbucks s’excuserait plus tard pour l’éviction.)

Cette antipathie peut sembler paradoxale – le pilier de Seattle a traditionnellement connu une longue et prospère histoire d’inertie sociale relative – bien qu’il y ait un argument à faire valoir que Starbucks a toujours été sournoisement orienté vers les démocrates de base. La société a adopté des positions progressistes sur le mariage gay et le contrôle des armes à feu dans le passé, et elle a vendu de nombreux CD de Norah Jones. Mais rien dans leur identité de marque ne se rapproche de l’audace de Conservative Grounds, qui a organisé des cours de permis de transport dissimulé pour 49,95 $ les soirs de semaine. (Même Howard Schultz, ancien PDG de Starbucks et chéri prodigue libéral, s’est imposé comme un centriste convaincu.) Cependant, Starbucks a été en proie à un grief constant et vif de Trump au cours des quatre dernières années, initialement stimulé par une campagne de boycott de l’entreprise. tasses de Noël en sourdine. Lentement mais sûrement, le café est devenu un problème de coin en Amérique et une cible facile pour la grippe incessante MAGA.

«Starbucks en tant que marque polarisante est un développement plus récent. C’est donc intéressant à voir. Mais les gens ont toujours aimé un bon adversaire. Cela a toujours un impact lorsque vous trouvez une bonne feuille, lorsque vous pouvez comparer deux choses et avancer un argument », déclare Tim Calkins, professeur de marketing à la Northwestern University.

Calkins note que le café est un produit facile à vendre. Il n’expire pas, bénéficie d’un large attrait et peut provenir du monde entier. Cette flexibilité offre à tout réactionnaire entreprenant une toile pour diffuser un ensemble de valeurs sur mesure qui n’ont rien à voir avec les mélanges eux-mêmes. «Vous donnez au café un nom qui a beaucoup de sens, et tout à coup, vous l’avez fait», dit Calkins. «C’est un produit parfait pour exprimer une différenciation des opinions politiques.»

C’était l’une des questions les plus pressantes que j’avais pour les torréfacteurs MAGA: y a-t-il quelque chose dans leurs profils de saveur, leurs tanins ou leur sensation en bouche qui pourrait être identifié de manière fiable comme conservateur? Ou du moins, aussi conservateur que l’emballage lui-même?

«Nous appelons nos profils de saveur audacieux – ils sont tous très forts et beaucoup disent qu’ils n’ont même pas besoin de crème et de sucre», déclare Liz Martin de Thrasher Coffee, une fois contactée par e-mail. «C’est notre message qui est plus ou moins conservateur, pas nos délicieux rôtis.»

De toute évidence, ces baristas comprennent ce qu’ils vendent vraiment, car ils remettent une tasse très chaude remplie à ras bord avec le mélange n ° 47.

Thrasher, il faut le dire, vend un large éventail de produits éphémères MAGA au-delà du café. Comme Conservative Grounds, ils ont aussi un magasin de vêtements qui répond à toutes les saveurs de l’indignation Trump / Pence. L’ajout le plus récent au catalogue semble être une chemise raglan ornée du chapeau haut de forme rayé rouge et blanc de The Cat in the Hat. «Venez et prenez-le», lit-on les mots imprimés juste en dessous du logo – une référence au débat en cours et épuisant autour de certains livres du Dr Seuss insensibles au racisme. C’est le gambit de base qui permet aux profits de MAGA; pour gagner de l’argent en apaisant la Nouvelle Droite, il faut être constamment à la recherche de la dernière zone de combat culturel, et être assez agile pour sauter dans le train en marche avant qu’il ne soit trop tard. Café, livres pour enfants, haricots pinto, peu importe. La substance du produit était totalement immatérielle lors de l’avènement de Trump, et il continue de jeter une ombre sur tant de nos décisions de consommation. Gephart lui-même est une célébrité mineure sur Facebook avec plus de 22 000 abonnés à l’écoute de ses pontifications MAGA standard. Comme il l’a dit, les gens de ce secteur offrent la camaraderie par-dessus tout.

S’il devait y avoir une éventuelle séparation entre les marques américaines et la politique américaine, cela ne se produira probablement pas à court terme. Au cours des dernières années, toutes les entreprises – pas seulement les torréfacteurs de niche, les torréfacteurs conservateurs – ont été forcées d’adopter une position idéologique. L’été dernier, au milieu des manifestations de George Floyd, d’innombrables marques grand public ont rempli leurs flux sociaux de messages de conscience raciale. Certains étaient sincères, beaucoup étaient éculés, mais le thème général était clair; il n’y avait plus d’option pour s’asseoir sur la touche. C’est une évolution curieuse, d’autant plus que les entreprises commerciales ont travaillé depuis longtemps et avec acharnement pour se positionner de la manière la plus neutre possible. Mais quelque chose à propos de Trump a transformé la qualité éthérée de la législation de Washington en un élément d’identité urgent pour tant d’Américains. Nous n’avons jamais été plus engagés politiquement et, par conséquent, jamais plus disposés à faire des emplettes selon ces lignes partisanes.

«Les marques ont vraiment eu du mal avec Donald Trump et comment gérer Donald Trump. On pouvait voir les entreprises réfléchir à chaque mot qu’elles avaient dit et tenter de jouer au milieu quand il était impossible de jouer au milieu », dit Calkins. «Mais Joe Biden n’a pas été le personnage polarisant que Trump était. Les marques n’ont pas de mal à naviguer avec Joe Biden. La vraie question est ce qui vient ensuite. La politique deviendra-t-elle moins polarisante? Ou le pays va-t-il se fracturer d’une manière qui obligera les marques à prendre parti? »

Beaucoup de démocrates espèrent le premier, car les principaux agitateurs de MAGA restent bannis de Twitter et Biden continue de se positionner sur une plate-forme d’unité. Mais les divisions des quatre dernières années sont profondément marquées. Avec Trump en train de tracer sa propre plateforme de médias sociaux et des marques de feu nouvellement radicalisées comme Reps. Marjorie Taylor Greene et Madison Cawthorn au Congrès, il est clair que la paix instable dont parle Calkins est ténue. La guerre culturelle continue, une tasse à la fois.