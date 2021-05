Les fans de United ont à nouveau tenté d’empêcher le match contre Liverpool d’avoir lieu

13/05/2021

Activé à 22:03 CEST

Fans de Manchester United Ils ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont les Glazers dirigent leur club et ils le disent publiquement. depuis que le club a annoncé son annexion à la Superliga, il y a quelques semaines.

Les manifestations des fans le 2 mai, dans lesquelles ils ont réussi à entrer même à Old Trafford, ont suspendu le match de l’équipe du “ diable rouge ” contre Liverpool.

Ce jeudi était le jour prévu pour cette journée reportée de la Premier League, et un groupe de fans a tenté à nouveau de l’empêcher, bloquant même l’arrivée du bus qui a emmené l’équipe “ rouge ” à Old Trafford. Plusieurs véhicules garés de l’autre côté de la rue et même sur la route sur la ligne de bus de Liverpool. La police est arrivée sur les lieux et a forcé les voitures à nettoyer la zone.

En outre, un autre groupe a poursuivi les manifestations contre les propriétaires avec des manifestations à proximité du théâtre des rêves.

Finalement, et malgré les difficultés, le match a débuté et les deux équipes se disputaient les trois points sur le green.