Les fans de Vanderpump Rules appellent Lala Kent et Randall Emmett à partager un « coup »

Lala Kent et le producteur Randall Emmett auraient mis fin à leur relation (Photo : George Pimentel/.)

Les stars de Vanderpump Rules, Lala Kent et Randall Emmett, auraient mis fin à leurs fiançailles de trois ans alors que le producteur hollywoodien trichait.

Cependant, certains fans de l’émission Bravo pensent que le drame pourrait bien être un coup publicitaire pour susciter l’intérêt pour l’émission ainsi que pour les mémoires de Lala, Give Them Lala.

Les fans ont commencé à remettre en question les nouvelles des heures de séparation du couple après la publication des rapports, car le fondateur de la société de production a commencé à publier du contenu avec ses enfants, ce qui a semblé alimenter le buzz.

En effet, une vidéo Instagram a vu la fille de 50 ans Rylee tenir et promouvoir le livre de LaLa.

Sa décision de partager la vidéo à un moment où tant d’yeux étaient concentrés sur son contenu sur les réseaux sociaux a conduit beaucoup à remettre en question les motivations de la star de télé-réalité.

Un adepte a commenté: «Plus vous publiez vos enfants, plus cela commence à ressembler à une fausse histoire et à un coup publicitaire pour les règles de Vanderpump. J’espère que ce n’est pas le cas. Je ne dis pas que j’espère que vous avez triché, mais j’espère que vous n’entraînerez pas vos enfants là-dedans pour une évaluation.

Le couple a récemment accueilli leur fille Ocean en mars (Photo : Amy Sussman/.)

« Un coup de publicité pour que son livre figure sur la liste des best-sellers », a commenté un autre.

Un fan a déclaré: « Est-ce que c’est un coup publicitaire ça ressemble à ça? ».

‘Wtf ?!? Pr cascadeur ? Ne fais pas ça à Ocean », a écrit un autre.

Un fan a déclaré: « Si tout ce gâchis est un coup publicitaire pour son livre, je ne croirai littéralement JAMAIS tout ce qui sort de sa bouche. »

Lala, 31 ans, a déclenché des rumeurs de rupture ce week-end après que toutes les traces de lui ont disparu de sa page Instagram.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Page Six a ensuite rapporté lundi que le duo, qui avait accueilli leur premier enfant ensemble en mars, avait mis fin à leurs fiançailles après trois ans.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Lala et Randall pour commentaires.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Vanderpump Rules devrait enfin commencer le tournage de la saison 9 après plusieurs tirs de casting



PLUS : La star de Vanderpump Rules, Lala Kent, révèle pourquoi les relations sexuelles post-partum avec son fiancé Randall Emmett sont «bizarres»

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();