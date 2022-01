Les fans de Weeknd sont convaincus que les paroles de son nouvel album parlent d’Angelina Jolie

Angelina Jolie et The Weeknd (de son vrai nom Abel Tesfaye) sont suivis de rumeurs de romance depuis l’année dernière, et les fans du chanteur sont convaincus que les chansons de son nouvel album Dawn FM font référence à la star des Eternals dans les paroles. Nous hebdomadaire a la ventilation complète, soulignant des versets spécifiques qui semblent concerner le lauréat d’un Oscar. The Weeknd a sorti l’album le 7 janvier et il y a certainement des paroles qui sonnent comme une référence à Jolie.

« Ma nouvelle copine, c’est une star de cinéma / Je l’aimais bien / Fais-la crier comme Neve Campbell », chante le Weeknd dans « Here We Go… Again ». Il poursuit en ajoutant: « Mais je la fais rire / Jure que ça guérit mes pensées déprimantes / Parce que, petite fille, c’est une star de cinéma / Petite fille, c’est une star de cinéma / Je me suis dit que je ne tomberais jamais / Mais ici on y retourne. »

Les auditeurs pensent également que The Weeknd chante à propos de Jolie dans la chanson « Starry Eyes » et pourrait même faire référence à son divorce avec son ex-mari Brad Pitt. « Et maintenant tu es ma réalité / Et je veux te sentir proche, mais tu es vaincu, bébé / Brisé, blessé, souffrant d’une âme brisée », chantonne-t-il. « Laisse moi être là / Laisse moi être là pour ton cœur / Laisse moi être là, je peux être là jusqu’à ce que tu sois entier / Tu n’as pas été touché par un homme depuis si longtemps / Parce que la dernière fois c’était bien trop fort. »

The Weeknd pourrait également faire référence à la bataille pour la garde de Jolie dans la chanson « I Heard You’re Married », avec le gagnant d’un Grammy chantant « La façon dont vous m’avez hypnotisé, je pourrais dire / Vous avez pris le contrôle / Vous l’avez manifesté, mais fille, je me blâme / Des choses que j’aurais dû savoir / Les murmures que j’entends / Ces mots que j’ai besoin d’entendre de ta part / Et je sais que c’est une aventure / Mais tu caches la bague de quelqu’un / Ça fait mal de penser que je suis je te partage. »

La star de Tomb Raider et The Weeknd ont été liés pour la dernière fois en septembre lorsque Radar a rapporté que le duo avait été vu à Giorgio Baldi à Santa Monica. Bien qu’ils ne soient pas arrivés en même temps pour le dîner privé, ils semblaient très à l’aise ensemble et n’avaient aucun problème à être photographié ensemble. Selon les rapports, le dîner a duré plus de deux heures et ils sont partis ensemble. Ils ont eu un dîner similaire ensemble en juillet.