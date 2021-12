Les fans de West Ham chantent  » Barcelone, nous venons pour vous  » mais ne parviennent pas à battre Burnley en Premier League

Les fans de Jovial West Ham ont chanté sur la lutte contre Barcelone en Ligue Europa, mais ont ensuite vu leur équipe faire match nul 0-0 avec Burnley en Premier League.

Cela a été une campagne incroyable pour les Hammers, mais leurs espoirs en Ligue des champions ont été ébranlés par l’impasse.

Declan Rice n’a pas pu aider les Hammers à remporter une autre victoire

L’équipe de David Moyes a récemment battu Chelsea et Liverpool tout en donnant à Manchester City un match difficile.

Même après le résultat, cependant, ils se classent parmi les quatre premiers au mérite, mais ont eu un après-midi plus difficile que prévu contre les Clarets de Sean Dyche.

Nick Pope, qui espère avoir impressionné le spectateur Gareth Southgate, a fait de bons arrêts pour repousser Issa Diop et Said Benrahma dans les deux mi-temps, mais le gardien de Burnley a rarement été testé lors d’une journée frustrante pour les Hammers.

Ce fut un meilleur après-midi pour Dyche, dont l’équipe n’a encore qu’une victoire toute la saison et reste dans les trois derniers, mais a une fois de plus montré à quel point il peut être difficile de battre – une plate-forme sur laquelle ils doivent maintenant s’appuyer pour s’en sortir une fois de plus. difficulté.

Diop a été refusé par le pape lors d’une journée frustrante pour les Hammers

Pope était aussi dans les guerres, ayant la bouche ensanglantée quand il a pris une botte de Michail Antonio au visage.

Et lorsque Craig Dawson a dégringolé devant Dwight McNeil, les hôtes ont craint un penalty mais VAR a regardé de près et le jeu a continué.

Burnley menaçait au début de la seconde mi-temps alors qu’une balle précoce trouvait Jay Rodriguez, dont l’effort à bout portant a été abattu par Dawson.

Rice est alors devenue une figure clé du jeu créant des occasions avec une série de courses et de passes, mais Burnley a réussi à repousser les Hammers.

Burnley a presque arraché une victoire avec une contre-attaque rapide mais Matej Vydra, mais il est allé au sol alors qu’il tentait de battre Rice et l’arbitre Graham Scott signalant immédiatement qu’il n’y avait pas eu de faute.

Quelques secondes plus tard, Rodriguez était sur le point de transformer le ballon bas de Charlie Taylor dans le filet, mais il n’a pas réussi à se connecter, garantissant que le match est resté à 0-0 dans le Lancashire.

