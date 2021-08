Les fans de West Ham réagissent à la performance de Jarrod Bowen

in

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

West Ham United a lancé sa saison de Premier League de manière parfaite en battant Newcastle United 4-2 à St James ‘Park, avec Jarrod Bowen en vedette.

Les Hammers ont pris du retard dès le début alors que Callum Wilson a encore marqué contre West Ham, mais Aaron Cresswell a égalisé – seulement pour Jacob Murphy de ramener Newcastle devant.

La seconde mi-temps appartenait à West Ham, avec Said Benrahma égalisant, Tomas Soucek marquant sur le penalty de Michail Antonio et Antonio en ajoutant un quatrième lui-même.

Newcastle n’avait aucun moyen de revenir dans le match et David Moyes a pu célébrer une excellente journée à l’extérieur pour lancer la campagne de West Ham en Premier League.

Un certain nombre de joueurs de West Ham ont prospéré ce jour-là, et il peut sembler étrange de choisir Bowen après qu’il n’a pas réussi à figurer sur la feuille de match.

Cependant, Bowen était une menace tout au long et a effectué une superbe course dans le labyrinthe qui aurait pu être couronnée par un but sans l’arrêt de Freddie Woodman.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Bowen est entré dans le jeu avec des rumeurs sur son avenir suspendues au-dessus de lui, . rapportant le mois dernier que Liverpool voulait le signer.

West Ham sera heureux d’être resté sur place avant le début de la saison, et les fans se sont tournés vers Twitter pour s’extasier sur sa performance contre Newcastle.

Certains ont comparé Bowen à Messi après que son dribble ait causé le chaos à Newcastle, ajoutant que l’ailier est “spécial” et “une machine absolue”.

Je sais que tout le monde a joué classe mais Bowen est une machine absolue !!!!!!! Quel joueur #sous-estimé #coyi – ⚒ Joe ⚒ (@j_allardice) 15 août 2021

Bowen a très bien joué et le riz commence à entrer dans le jeu maintenant. Coyi – Josh Harris (@JoshHarris44) 15 août 2021

Bowen se transforme en un premier messi #coyi – Jake Penn (@JWP94_) 15 août 2021

Jarrod Bowen est spécial😍 – Sam⚒ (@SamMcbratney1) 15 août 2021

Qui a besoin de Messi quand vous avez Jarrod Bowen, presque un mondain là-bas – Darren 父 Cox (@hammersmad) 15 août 2021

Bowen a tout fait mais a marqué aujourd’hui, n’est-ce pas – il va être dangereux cette saison 🔥 – WhuHC ⚒ (@HcWhu) 15 août 2021

Bowen était si bon aujourd’hui ⚡️ – Ibby (@1bbyWHU) 15 août 2021

Bowen été incroyable – Luis (@WHULuis) 15 août 2021

Bravo à Bowen, quel joueur – rob (@Rob_WHU) 15 août 2021

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

