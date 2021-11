West Ham connaît peut-être une saison extrêmement impressionnante, mais Simon Jordan avertit les fans de Hammers qu’ils pourraient être stupides de continuer à appeler le club « massif ».

L’équipe en forme de David Moyes est actuellement troisième de Premier League, devant Liverpool grâce à sa victoire 3-2 sur les Reds, et à égalité de points avec Manchester City après 11 matchs.

.

Les fans de West Ham vivent le rêve en ce moment – ​​mais sont-ils en avance sur eux-mêmes ?

Ce n’est pas une tache violette, cependant, puisque West Ham a terminé sixième la saison dernière et est actuellement invaincu dans son groupe de la Ligue Europa.

L’essor spectaculaire de la fortune des Hammers, de combattants pour la relégation à de véritables prétendants européens, a vu la montée d’un nouveau slogan – « nous sommes massifs » – peut-être en plaisantant plus qu’autre chose.

Mais avec leur stade qui deviendra bientôt le troisième plus grand de l’élite et des résultats à la hauteur des meilleurs du pays, beaucoup auraient du mal à se disputer en ce moment.

Même Gabby Agbonlahor, la légende d’Aston Villa, les a récemment appelés le deuxième plus grand club de Londres, au-dessus d’Arsenal et de Tottenham mais derrière Chelsea.

Cependant, l’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan insiste sur le fait que leurs réalisations actuelles ne suffisent pas à les mettre aux côtés des géants du football anglais.

En fait, il suggère que les supporters des Hammers feraient mieux de se considérer comme un club plus petit, plutôt que de se préparer à l’échec.

.

Personne n’aurait placé cette équipe troisième après 11 matchs, pas même après les exploits de la saison dernière

« Vous vous exposez au ridicule en faisant ce genre de déclarations », a déclaré Jordan à talkSPORT.

« C’est un énoncé de mission ainsi qu’une approbation élogieuse de ce qu’ils accomplissent actuellement.

« C’est comme les pourparlers d’argent et les chuchotements de richesse, n’est-ce pas ? Vous êtes jugé en surperformant, plutôt que de vous fixer une norme puis de la sous-performer.

« West Ham a une énorme base de fans. Ils ont un stade immense. Ils agrandissent leur stade. Leurs réalisations sont massives en ce moment, par rapport aux réalisations de West Ham ces derniers temps.

«Mais cela ne les rend pas massifs, par rapport aux clubs qui sont vraiment, véritablement, massifs de bonne foi. C’est Man City et leurs réalisations. Liverpool et leurs réalisations et leur histoire. Chelsea dans leur histoire récente.

« Ce que nous disons, vraiment, en regardant cela, est-ce que vous prenez un peu d’avance ? »