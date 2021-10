La roue de la fortune était dans l’esprit d’Halloween mercredi soir avec un puzzle très effrayant qui a fait penser à certains fans que le spectacle était dangereusement proche d’invoquer un horrible méchant. Le puzzle a vu le même mot répertorié quatre fois, ce qui semblait un peu étrange pour le jeu. Le puzzle énumérait le mot « Candyman » quatre fois, ce qui a amené certains fans à qualifier le puzzle de « pur mal ».

La catégorie des puzzles était « titres de films », donc l’équipe de Wheel of Fortune savait exactement ce qu’elle faisait. Dans les films d’horreur de Candyman, si quelqu’un prononce son nom cinq fois dans un miroir, l’esprit maléfique s’animera pour tuer cette personne. La franchise a été lancée en 1992 avec Candyman, basée sur l’histoire de Clive Barker « The Forbidden ». Le film a été suivi de Candyman : Farewell to the Flesh (1995) et Candyman : Day of the Dead (1999). En août, Universal a sorti un nouveau Candyman, réalisé par Nia DaCosta et co-écrit par Jordan Peele. Le film le plus récent a reçu de bonnes critiques et a rapporté plus de 77 millions de dollars dans le monde.

Wheel of Fortune n’a énuméré le nom que quatre fois, juste pour s’assurer que Pat Sajak et le concurrent gagnant ne finissent pas par être effrayés par le mal. « Au fait, pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, cela vient d’un film intitulé Candyman », a expliqué Sajak aux téléspectateurs, note TVInsider. « Et je l’ai dit une cinquième fois, ce qui veut dire qu’il apparaît, n’est-ce pas comme ça que ça marche ? Peut-être qu’il est sous le volant. » L’esprit meurtrier n’est pas réellement apparu, heureusement. Le concurrent Jordan a terminé le jeu avec 40 610 $ de gains, donc cela ne lui a pas porté malchance.

‘Ils n’ont PAS juste dit Candyman 5 fois !’

Ils n’ont PAS simplement dit Candyman 5 fois sur Wheel of Fortune !! ?? – Le proctologue de Jeff Bezos (@Biglikeapickle) 27 octobre 2021

certains fans de Wheel of Fortune ont été choqués de voir le puzzle Candyman.

« Tu ne joues pas avec ce Pat ! »

sajak l’a ensuite dit une 5ème fois et était comme « haha c’est comme ça que vous l’invoquez, n’est-ce pas? » VOUS NE JOUEZ PAS AVEC CE PAT – danny devito avec BOObies ⚪ (@fakedannydevito) 28 octobre 2021

« Wheel of Fortune vient d’avoir un puzzle de citation de film et la réponse était CANDYMAN 4 fois, ils sont EVIL FOR That », a tweeté un autre fan.

