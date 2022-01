L’un des principaux attraits des jeux télévisés est de voir les concurrents absolument exploser. Alors que les jeux télévisés se terminent souvent par un tournoi de champions, il y a toujours une poussée de supériorité qui vient d’une mauvaise réponse d’un concurrent. Dans l’épisode du 6 janvier de Wheel of Fortune, un candidat nommé Shafi s’est vu présenter une phrase bien connue dans la catégorie « Paroles de chansons », mais il l’a ratée d’une manière ou d’une autre.

Son indice était « TH_S _AND _AS MADE FOR YOU AND ME », qui est clairement « cette terre a été faite pour vous et moi » de la chanson classique de Woody Guthrie, « This Land is Your Land ». Cependant, Shafi n’était clairement pas familier, devinant plutôt « Ce groupe a fait pour vous et moi ». Malgré cette erreur, Shafi a quand même réussi à se frayer un chemin jusqu’au tour de bonus, a gagné et a remporté 71 150 $ de gains. Alors que Shafi était victorieux, les téléspectateurs de Wheel of Fortune l’ont toujours traîné partout sur Twitter.

« Bénissez son cœur. S’il avait au moins dit ÉTAIT pour le rendre grammaticalement correct », a tweeté un autre téléspectateur. Un autre téléspectateur trop dramatique a affirmé que cette erreur était « la preuve que ce pays est en difficulté ».

Je suppose que la blague est sur nous parce que « ce groupe a fait pour vous et moi » Shafi va au tour final. #roue de la Fortune – Amanda 🇸🇪❄️⛄ (@AlltidAmanda) 7 janvier 2022

« Regarder la roue de la fortune et pour ce puzzle : ce _et _a été fait pour vous et moi Le mec résout avec « ce groupe a fait pour vous et moi. » Je… Nous devrons peut-être mettre en place une sorte de test pour les candidats par la suite », a plaisanté un téléspectateur.

Cela m’a rappelé l’un de mes anciens flubs préférés : Reine et David _o_ie

Sing _nder Press_re Le poussin résolu avec « Queen and David Louie Sing Under Pressure ». pic.twitter.com/P9O2qdAsZM – Katie Casper, la joueuse (principalement) amicale (@katiecasper) 7 janvier 2022

« Je suppose que la blague est sur nous parce que » ce groupe a fait pour vous et moi » Shafi va au tour final « , a souligné un autre téléspectateur de Wheel of Fortune, avant d’ajouter » il s’est racheté avec une résolution d’énigmes assez solide là-bas au finir. »

