Wheel of Fortune n’a pas été en mesure de donner à la candidate Charlene Rubush le gros prix après qu’elle n’a pas réussi à deviner correctement le puzzle final. Alors que Rubush a dit tous les mots corrects pour le puzzle final, elle ne les a pas dits de manière « continue », ce qui a conduit l’hôte Pat Sajak à lui dire qu’ils ne pouvaient pas lui donner le prix. Maintenant, les fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leur indignation face à la situation, certains menaçant même de boycotter l’émission pour la décision.

Dans l’épisode de mardi de Wheel of Fortune, Rubush a été chargé de résoudre un casse-tête dans la catégorie « Que faites-vous? » Elle a d’abord deviné que la réponse était « choisir la bonne carte », ce qui n’était pas correct. Elle a ensuite modifié sa réponse et a dit « mot » avant que la sonnerie ne retentisse, selon Monsters and Critics. Cependant, comme elle n’a pas dit « choisir le bon mot » dans une phrase « continue », l’émission ne lui a pas décerné le prix final, qui s’est avéré être une nouvelle voiture.

Allez @WheelofFortune, la femme a littéralement choisi le bon mot. Donnez-lui la voiture. pic.twitter.com/aAaMyFeEZl – Alex Jacob (@whoisalexjacob) 22 décembre 2021

Sur Twitter, les téléspectateurs étaient furieux que l’émission n’ait pas récompensé Rubash avec la victoire. Ils n’ont pas le moins du monde retenu leurs sentiments sur le sujet.

Grandes vibrations 2021

Alors 2021 et en résumé ? https://t.co/CHRNK6w6dl – LK (@LorzaTweets) 22 décembre 2021

« Vous savez, celui-ci est difficile parce que vous avez dit tous les bons mots, y compris le mot » mot « mais, comme vous le savez, ça doit être plus ou moins continu », a déclaré Sajak pendant l’épisode. « Nous allons permettre une petite pause mais pas quatre ou cinq secondes. Je suis désolé. Vous avez fait du bon travail pour l’obtenir, mais nous ne pouvons pas vous donner le prix, et c’était l’Audi. »

précédentsuivant

Comment?

Elle a eu raison avant l’expiration du délai.

C’est quoi ce truc de « continu » ?

Elle a raison, elle méritait l’Audi.

Point final. https://t.co/1xai61rqFx – 🎄🎄Kevin D. Grüssing (prononcé Grew-Sing)🎄🎄 (@KevDGrussing) 22 décembre 2021

« J’espère que vous lui donnerez la voiture qu’elle mérite », a écrit un fan. « Autant que j’aime la série, je ne la regarderai pas tant que je n’aurai pas entendu qu’elle l’avait comprise. »

précédentsuivant

Embrouillé

…..elle l’a littéralement eu avant l’expiration du délai 🤨 https://t.co/aDsXhutaVr – Kung Fu Kimmy (@TheKay_O) 22 décembre 2021

Certains téléspectateurs étaient confus quant à la façon dont tout s’était déroulé. Après tout, elle a dit la phrase avant la sonnerie.

précédentsuivant

Tellement faux

C’est tellement faux ! Comme si lui donner la voiture allait faire sauter la banque, elle a le puzzle ! C’est un peu comme éternuer au milieu d’une phrase, lui en voudriez-vous aussi ? https://t.co/MOsaetfId1 – Gloria (@GloriaLearjet) 22 décembre 2021

« Donnez-lui cette foutue voiture », a ajouté un autre téléspectateur. « Elle a dit dans le temps imparti, elle a dit tous les mots dans l’ordre. Tellement faux! »

précédentsuivant