Les fans de Wheel Of Fortune ne sont pas satisfaits de la nouvelle musique et des autres changements

En plus de la nouvelle musique et du nouveau décor, Wheel of Fortune apporte une foule d’autres changements. Ceux-ci incluent plus de temps d’écran pour l’annonceur Jim Thornton, un changement dans le Final Spin, de nouveaux bonus et un rôle de correspondant social pour la fille de Pat Sajak, Maggie. Le changement est rarement facile, à la fois pour une émission et pour les fans de ce programme, il faut donc s’attendre à des douleurs de croissance. Nous verrons si les fans se réchauffent à la refonte de Wheel au fil du temps.

Vous pouvez regarder Wheel of Fortune en syndication quotidiennement.