Les fans de “Wheel of Fortune” ont des avis mitigés sur les changements pour la nouvelle saison

Wheel of Fortune a quelques changements pour sa nouvelle saison, et les mises à jour sont accueillies avec des critiques mitigées par les fans du jeu télévisé emblématique. Yahoo! rapporte que parmi les nouveaux éléments de la saison 39 de Wheel of Fortune figurent un nouvel ensemble aux couleurs vives, de la musique mise à jour et quelques petits ajustements au gameplay. La nouvelle saison comportera également plus de temps d’écran pour Jim Thornton, l’annonceur de l’émission.

“Pouvez-vous croire que c’est la saison 39 ? C’est incroyable”, a déclaré l’animateur de longue date de la série, Pat Sajak, lors de l’épisode de la première saison. “Vous remarquerez quelques changements dans le studio. J’ai pensé avoir aperçu ce type de Thornton en sortant. Quelques petits ajustements dans le jeu, mais c’est toujours la Roue de la Fortune. Nous allons passer un bon moment . Allons-y.”

L’une des nouvelles règles de jeu sur lesquelles les fans débattent concerne la fin du jeu en groupe. “Le tour final revient à celui qui contrôle le volant”, a expliqué Sajak lors du début de la saison. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les fans de Wheel of Fortune ont à dire sur cette nouvelle règle, entre autres différences.

“Pas un fan…”

Pas fan du nouvel ensemble. – patti720 (@patti4000) 14 septembre 2021

“Je n’aime pas la couleur de fond”, a tweeté un observateur de Wheel, “et je pense que le spectacle devrait durer une heure et le 2 1/2 c’est la vieille école où vous allez faire du shopping si vous gagnez … c’est comme ça que c’était il y a 39 ans… J’avais 20 ans et j’ai commencé à regarder l’émission quand elle a été diffusée.”

“J’adore le nouvel ensemble…”

La scène en arrière-plan me manque et la voiture avait l’air seule – Michelle Wilson (@sept11wecare) 14 septembre 2021

“J’adore le nouvel ensemble bien qu’un peu fade et mono”, a proposé quelqu’un. Je déteste définitivement la nouvelle musique.”

“Prenons le pont…”

Ne savez-vous pas que les gens détestent le changement ? On veut notre show confort, musique et tout, de retour !!! – Vicki Rhoden (@vickirhoden) 13 septembre 2021

“J’adore ‘Changing Keys’, mais pas seulement les huit premières mesures encore et encore”, a noté un fan à l’oreille musicale. « Il y a aussi un pont. Ayons le pont, s’il vous plaît. Il en a besoin.

“… Un peu plus mélodique.”

Ouf. C’est un ensemble terrible. Aïe. pic.twitter.com/DSkDputzI7 – RowerGirl (@rower_girl159) 15 septembre 2021

« S’il vous plaît, retournez [to] la planche à dessin sur la nouvelle bande originale », a commenté un téléspectateur. « L’écouter pendant les 30 prochaines années serait exaspérant. Que diriez-vous d’un peu plus mélodique. C’est ennuyeux, grinçant. Je sais que tu ne voudrais pas que je mente.”

“… Regardable à nouveau !”

J’ai 78 ans et j’adore ça. Habituellement, les plus âgés ont du mal avec le changement. Je n’ai même jamais remarqué de nouvelle musique et je regarde tous les soirs. ?? – Marilyn Susie (@msusie4) 14 septembre 2021

« Oh, et attendez… qu’est-ce que j’entends ? Une vraie mise à jour du thème musical classique de « Wheel Of Fortune » ? Faites attention ! Vous commencez à rendre cette émission à nouveau regardable !” s’est exclamé un fan.

“…Belles photos tropicales…”

WOF est vraiment de retour ! Vous vous êtes débarrassé de cette musique horrible et avez ramené les clés changeantes qui sont l’identité et l’âme de Wheel of Fortune Cela fait plus de 20 ans de trop. Maintenant, c’est vraiment la vraie roue de la fortune. Me ramène à des temps plus simples comme les années 80 et 90. – Jon (@BigJon0501) 14 septembre 2021

« Qu’est-il arrivé à tous vos jolis clichés tropicaux en arrière-plan et décors ? » quelqu’un a demandé.

“…Changements subtils…”

Mais pourquoi as-tu changé la musique ? Bouh pic.twitter.com/tU9ule0Z02 – Col roulé2Chainz (@TheGuyULike2) 13 septembre 2021

“J’aimais les changements subtils, mais j’avais aussi aimé les décors avec de petites maisons, des thèmes de plage et des paysages urbains”, a écrit un utilisateur de Twitter.

