La roue du temps a apporté son changement le plus audacieux par rapport aux livres originaux à ce jour dans l’épisode de cette semaine, et le fandom en ligne notoirement actif perd son esprit collectif. Avertissement juste : il y a des spoilers pour l’épisode 6 à venir, ainsi que des spoilers pour les livres.

La roue du temps, épisode 6, « La flamme de Tar Valon » a finalement présenté Siuan Sanche (Sophie Okonedo), le siège d’Amyrlin elle-même. Cela a simulé le public comme le faisait le livre – faisant apparaître Siuan comme sévère envers Moiraine avant de révéler qu’ils travaillaient ensemble à huis clos. La différence ici, c’est qu’une fois ces portes fermées dans l’émission, on apprend que Moiraine et Siuan sont (encore) amants.

Ce n’est pas nécessairement un « changement » du canon, car nous savions déjà d’après les livres que Moiraine et Siuan étaient des « amis d’oreillers » pendant un certain temps. Pourtant, rendre leur liaison explicitement romantique et secrète va avoir des effets d’entraînement sur la route qui peuvent être difficiles à calculer maintenant.

Plus important encore, cela a rendu les fans du monde entier extrêmement heureux – pour la plupart. La série a reçu des critiques mitigées dans certains cercles pour avoir apporté trop de modifications à l’histoire, et celle-ci n’a pas fait exception. Cependant, pour ceux qui se sentaient validés par l’amour de Moiraine et Siuan et voulaient en voir plus, ce fut un moment excitant.

La roue du temps n’a plus que deux épisodes cette saison, diffusés vendredi sur Amazon Video. Lisez la suite pour découvrir ce que les fans pensent de la grande scène de Moiraine et Siuan.

Je suis prêt pour la plus grande histoire d’amour du troisième âge#TheWheelOfTime #twitteroftime #wheeloftime pic.twitter.com/lt4P5U1Z5Z – Gridesé wot show spoilers (@supergride) 8 décembre 2021

moiraine x siuan fancam edit, siuanraine, moiraine damodred, siuan sanche, rosamund brochet, sophie okonedo, la roue du temps, âmes sœurs (réelles) pic.twitter.com/UUJXhwSRom – les modifications du punk (@JOANNEMKELLYS) 10 décembre 2021

Maintenant que cela fait partie de l’histoire depuis le tout début, les fans s’attendent à ce que la romance de Moiraine et Siuan soit la meilleure histoire d’amour de toute la série – peut-être la meilleure de toute cette époque fictive. La roue du temps n’est pas nécessairement appréciée pour ses arcs romantiques, mais celui-ci pourrait relever la barre.

Changements d’adaptation

Honnêtement, la représentation de l’amour et du sexe est tellement meilleure dans le WoT qu’elle ne l’était dans le GoT. Cela ajoute en fait quelque chose au monde, aux personnages et à l’histoire et n’est pas seulement là pour rendre le spectacle plus nerveux ou peu importe comment vous voulez l’appeler ! – MeinungZuAlles (@MeinungZuAlles) 10 décembre 2021

Les fans ont noté que la plupart des grands changements dans La roue du temps jusqu’à présent ont été d’ajouter plus de romance, plus d’inclusion et plus de nuances, par opposition à d’autres adaptations où des changements mineurs ont parfois consisté en une violence supplémentaire. Ils ont estimé qu’il s’agissait d’une meilleure utilisation de la licence créative.

Positivité

Et c’est ça 🤷‍♀️ #TheWheelOfTime #WheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/N8IICmus2j – clarissa réécrit star wars ix (@ClarissaDeLune) 10 décembre 2021

Je veux juste dire que j’adore parler de la roue du temps avec vous tous, je suis tellement reconnaissant pour cette communauté Twitter et pour tous ceux qui rejoignent nos streams et discutent avec nous, c’est le plus amusant que j’ai eu dans un longtemps et je vous aime tous — Sara🏳️‍⚧️ | Maidens of the Spear (@SpearMaidens) 11 décembre 2021

Bien avant le début de cette émission, le fandom de The Wheel of Time avait la réputation en ligne de biaiser le positif et de s’efforcer d’inviter de nouveaux lecteurs dans la conversation. Après l’épisode 6, de nombreuses personnes ont fait remarquer à quel point elles étaient reconnaissantes envers cette communauté lentement cultivée, et elles ont convenu entre elles de ne pas accorder une attention excessive aux commentaires négatifs.

Féministe

Ouais, je lutte ici. Les femmes de Jordan ont de l’autonomie, de l’indépendance et font des trucs sympas, mais il les écrit si mal. J’ai l’impression qu’il veut vraiment bien, mais… – Guy Gascoigne-Piggford (@ggascoigne) 11 décembre 2021

La Roue du Temps : dans laquelle une bande de tantes sont extrêmement fatiguées des adolescents autorisés et tentent de sauver le monde, elles aussi. – Elizabeth Bear (@matociquala) 11 décembre 2021

Si ce n’était pas clair maintenant, de nombreux téléspectateurs ont convenu que l’épisode 6 a rendu La roue du temps définitivement féministe dans son cadrage et sa présentation, pas seulement dans sa construction du monde. Les commentateurs ont estimé que les scénaristes de la télévision avaient pris la base solide que l’auteur Robert Jordan avait créée et l’avaient élargie encore plus pour atteindre une véritable égalité des sexes.

Réseau local

Je n’ai pas lu le livre, mais le lien entre un directeur et son Aes Sedai est plus fort que le mariage, ils sont fondamentalement ensemble, non ? – Shane G. Bennett 👨🏾‍💻 – #Digital #PR #Ads #SEO (@iamSGB) 3 décembre 2021

Non tu as raison Haha je viens de vivre ça il y a 10 ans et je ne voulais pas le revivre – agenda de Barbsᴺᴹ Lan et Moiraine (@ZutaraSeason) 10 décembre 2021

Les fans qui ont apprécié la chimie de Moiraine et Lan (Daniel Henney) jusqu’à présent ont pris un moment pour pleurer après l’épisode 6. Cela inclut des lecteurs de livres chevronnés et des nouveaux arrivants dans la franchise. Pourtant, ils se sont demandé si la connexion platonique mais intime offerte par leur lien de gardien était un lot de consolation.

‘Queernorm’

Oui, c’est tout à fait vrai. Cela semble naturel (la conversation entre Lan et Steppin) et normal, comme cela a été mentionné une fois dans le dernier livre, je pense. Heureux qu’ils ne traitent pas la sexualité différente comme quelque chose hors de la norme. – Selucia, Voix (@Selucia5) 3 décembre 2021

Oui! Pareil ici! Surtout quand Rand, au lieu de s’insulter ou de s’énerver, il disait simplement : si j’étais intéressé, je pourrais faire mieux que Mat – Qu’elle vive pour toujours (@Under_TheVeil) 4 décembre 2021

Différentes sexualités ont toujours été plus acceptées dans le monde de La Roue du temps que dans le monde réel, mais les fans ont noté que ces tabous sociaux sont encore plus abandonnés dans la série télévisée. L’émission présente ce qu’on appelle une société « queernorm », où il n’y a aucune stigmatisation contre les personnes LGBTQ+. De nombreux fans pensent qu’il est bien exécuté et qu’il s’agit du meilleur changement à ce jour.

