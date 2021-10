Les fans de Willy Wonka se penchent sur le nouveau look du personnage pour le film prequel de Timothee Chalamet

Dimanche, les fans ont eu un premier aperçu de Timothée Chalamet en costume de Willy Wonka dans le prochain film prequel, et ils avaient des opinions bien arrêtées. Les médias sociaux ont débordé de tweets sur Chalemet, Wonka et les préquelles en général. Beaucoup avaient déjà prédit que ce film manquerait complètement l’intérêt de la franchise Charlie et la chocolaterie.

Chalamet a été choisi pour jouer une jeune version de Willy Wonka dans Warner Bros.’ nouveau film Wonka, qui explorera l’ascension du chocolatier vers la gloire et la richesse, ainsi que sa relation avec les Oompa Loompas. L’image teaser partagée en ligne ce week-end montre Chalamet dans une veste en velours, un haut-de-forme cylindrique et une écharpe à motifs – un peu comme le costume porté par Gene Wilder dans Willy Wonka et la chocolaterie de 1971. Les fans ont également comparé Chalamet ici à Johnny Depp dans la version 2005 de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie.

Quoi qu’il en soit, la comparaison a été fortement faussée par le sentiment actuel entourant Chalamet. Les fans ont estimé qu’il était quelque peu étrange de voir quelqu’un largement accepté comme attirant jouer ce personnage excentrique, et ils ont même perçu une couve dans ses yeux qui, selon eux, représentait un changement dans le personnage de Wonka. D’autres pensaient que c’était une bonne solution, mais ils ont subi de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Wonka est actuellement en tournage et sa première est prévue le 17 mars 2023. À première vue, chaque coup d’œil ultérieur sur ce film enverra un tollé sur les réseaux sociaux. Voici un aperçu de ce que les gens avaient à dire sur le premier aperçu de ce week-end.

Pourquoi jeune ?

Je n’ai pas besoin d’un jeune film sexy de Willy Wonka. Montrez-moi un vieux méchant Wonka à la retraite, en train de tuer imparable dans sa maison de retraite. Abattre les seniors à gauche et à droite avec des Werthers empoisonnés et des coupes de pudding piégées. – Josh Gondelman (@joshgondelman) 11 octobre 2021

Beaucoup de gens pensaient qu’une préquelle sur un jeune Wonka était un choix étrange et se sont demandé qui était le public cible d’un tel projet. Ils ont proposé d’autres ajouts à la franchise qu’ils jugeaient plus appropriés.

Le sexe se vend

Dans celui-ci, Wonka baise. https://t.co/pZOvmC7RsO – Ben Schwartz (@rejectedjokes) 10 octobre 2021

la sexification de willy wonka doit cesser. — Emma 🦷 (@emmalangevin) 10 octobre 2021

Chalamet a la moitié du monde en train de s’évanouir grâce à ses premières apparitions dans les comédies romantiques, il semble donc à beaucoup de gens un choix étrange pour Wonka. Cependant, d’autres ont fait valoir que Gene Wilder et Johnny Depp étaient également tous deux considérés comme des symboles sexuels à leur époque.

Zendaya

TIMDAYA MON PEUPLE POUR TOUJOURS 😭😭😭 https://t.co/M1sKDODaqz – gigi (@fiImdaya) 10 octobre 2021

Les fans qui suivaient la vie personnelle de Chalamet se sont rapidement demandé ce que son ami, collègue et probablement sa petite amie Zendaya avait à dire à propos de ce costume. Ils ont trouvé une myriade de façons d’interpréter son commentaire en un mot sur Instagram : « Absolument. »

Wonka préféré

gène wilder est le seul willy wonka valide pic.twitter.com/yLgTCLo83S — reiss « reissecup » ecup (@reissecupalt) 10 octobre 2021

J’adore les versions de Gene Wilder et Johnny Depp sur Willy Wonka mais je pense que Timothée Chalamet est absolument fabuleux en tant que jeune Willy Wonka ! pic.twitter.com/9myh8olUs1 – Josh ❤️ Venom & Carnage #BlackLivesMatter (@supermangeek101) 11 octobre 2021

Les fans ont rapidement établi leur nouvelle gamme d’acteurs préférés de Wonka et, en général, Wilder semblait être au sommet. Cependant, Depp avait des adeptes inconditionnels, et bien sûr, certains étaient déjà prêts à mettre Chalamet aussi haut.

Grand-père Joe

La préquelle de Grand-père Joe est une histoire d’horreur de style Cronenberg sur la façon dont il enlève les jambes de ses beaux-parents et les enchaîne au lit pour qu’il ne soit plus jamais seul. – Dan Sandler (@Danielsand) 11 octobre 2021

Les fans pensaient qu’une préquelle sur les grands-parents de Charlie pourrait être plus intéressante, bien qu’un peu plus sombre. Ils pensaient que cela expliquerait comment ils étaient tous les quatre tombés si malades et pourquoi ils dormaient tous ensemble dans un grand lit.

Gonzo

Wonka de Chalamet doit beaucoup je dis juste pic.twitter.com/rGULV8tb6j – Carnivale Macabre d’Oculus Imperia (@OculusImperia) 10 octobre 2021

Enfin, plus de quelques personnes pensaient que le costume de Chalamet ici n’était pas familier de la franchise Willy Wonka, mais de The Muppet Christmas Carol, où Gonzo portait une combinaison de chapeau et de veste étrangement similaire.

