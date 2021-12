Les fans de World of Warcraft éclatent devant « trop ​​de » personnages noirs

Hé, vous, vendeur BIPOC ! Comment êtes-vous arrivé ici ?Capture d’écran : Blizzard Entertainment

Un serveur Discord officieux de World of Warcraft a été incendié ces derniers jours. À l’heure actuelle, Twitter regorge de captures d’écran montrant des personnes décriant Blizzard ajoutant des personnes de couleur au MMORPG, avec un commentaire particulier se plaignant du fait qu’il y a « trop ​​d’humains noirs à Stormwind ». Cela a provoqué un contrecoup attendu de la communauté, mais la discussion autour de l’ajout de PNJ BIPOC au jeu de haute fantaisie nécessite plus d’explications.

En novembre, Blizzard s’est efforcé de créer un conseil communautaire dans le but de solliciter les commentaires des joueurs sur des moyens détaillés d’améliorer World of Warcraft. La communauté s’est ensuite séparée d’elle-même, créant un serveur Discord non officiel appelé Seat of the Council. Cette nouvelle communauté était en partie peuplée de membres de la communauté officielle, et abritait également les deux protagonistes de cette histoire.

Ainsi, les joueurs de WoW ont récemment commencé à remarquer que les humains PNJ de la ville de Hurlevent semblaient devenir soudainement BIPOC. Les personnages qui étaient blancs lorsque la mise à jour a été initialement abandonnée en 2020 ont vu leur peau changer, semblant maintenant être asiatiques ou noirs vers septembre de cette année. Ce lavage apparent du BIPOC a énervé les gens. Le serveur Discord du siège du Conseil a explosé à l’époque. Alors que c’était il y a quelques mois, pour une raison quelconque, un membre a continué le combat jusqu’en décembre. Selon un membre présent au moment où le commentaire a été fait cette semaine, un utilisateur appelé camomille a déclaré sur Discord qu’il y avait « trop » de Noirs dans le jeu. Maintenant, ce commentaire est partout sur les réseaux sociaux.

Je reçois la colère de la communauté. Dire qu’il y en a « trop » d’une même identité ou ethnie est une idéologie d’exclusion et séparatiste – à moins que vous ne soyez de la majorité, ce qui vous met à la hauteur du cours. Depuis la diffusion du commentaire haineux, le serveur Discord a depuis été fermé, nettoyé et rouvert sous un nouveau nom (Siège vacant du Conseil), mais les discussions se poursuivent.

Une grande partie de cette discussion en cours semble être menée par un autre utilisateur nommé Asjon, qui a fait valoir sur Discord qu’il est « paresseux » et « proximateur » pour Blizzard de simplement Blackface/Blackwash un groupe de PNJ blancs et l’appelle diversité et inclusion. L’attente d’Asjon est que Blizzard crée une « histoire cool » sur comment et pourquoi les PNJ BIPOC sont ajoutés au jeu. La communauté Discord semble être en désaccord avec cette pensée avec véhémence, ce qui est logique.

Nous avons contacté Blizzard pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Mon esprit est déchiré dans quelques directions différentes, cependant. Premièrement, il est flagrant de dire qu’il y a « trop d’humains noirs », qu’ils pêchent à la traîne ou non. Cette personne spécifique a été bannie de l’ancien et du serveur récemment rouvert, comme il se doit ! C’est raciste. Je suis aussi d’accord avec Asjon, en quelque sorte. Aux PNJ blancs Blackface/Blackwash comme s’il s’agissait d’une solution de diversité n’est qu’une simple appropriation. Mais je ne souscris pas au désir d’Asjon qu’il y ait une explication ou une « tradition cool » qui justifie l’inclusion du BIPOC.

En tant que Noir, je ne devrais pas avoir à m’expliquer. Je ne devrais pas avoir à fournir de contexte et de raisonnement pour expliquer pourquoi je suis là où je suis. Je suis juste et ça suffit ! Les Noirs en ont marre de se justifier sans cesse comme c’est ce que nous avons toujours fait. Expliquer pourquoi le racisme est mauvais, expliquer en quoi les écrivains du BIPOC sont importants, expliquer pourquoi l’appropriation culturelle est néfaste. Il est inutile qu’il y ait une explication sur la façon dont plus de PNJ BIPOC sont apparus à Stormwind, et si vous avez besoin d’une justification, vous pouvez l’attribuer à la migration. Nous vivons dans le monde réel, après tout !

Vous voyez probablement des gens de couleur tout le temps, et leur existence a du sens parce que les gens de couleur sont réels. En outre, World of Warcraft est un jeu de haute fantaisie avec des elfes et des orcs. Avons-nous besoin d’expliquer pourquoi les gens à la peau verte se promènent dans l’une des villes du jeu ? Si ce n’est pas le cas, nous n’avons certainement pas besoin de justifier pourquoi les PNJ BIPOC sont plus visibles.

Le sujet est complexe, c’est sûr. Il y a beaucoup à dire sur les arguments d’Asjon. J’aimerais voir plus de PNJ BIPOC écrits dans le jeu dès le départ, en tenant compte de l’esthétique et de l’arrière-plan. Mais en même temps, il n’y a pas d’explication pour les Blancs, à part le fait que le jeu est codé « eurocentrique ». Pourtant, il s’agit d’un jeu de haute fantaisie avec des possibilités illimitées. Les justifications ne sont pas nécessaires.