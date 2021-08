Les fans de WoW d’Activision Blizzard se déchaînent

Image : Blizzard

World of Warcraft fait saigner les joueurs depuis le début de l’année. Ajoutez à cela le drame tourbillonnant autour d’un grand streamer et la toxicité générale qui s’envenime dans à peu près toutes les communautés de jeux en ligne et vous avez une recette pour que de mauvaises choses se produisent. En termes simples : il est difficile de regarder certains coins de WoW et de ne pas avoir l’impression que Donald Glover de Community transporte des pizzas dans une pièce en feu.

Même avant qu’Activision Blizzard ne devienne le centre d’un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés, la population de joueurs actifs du MMO phare de Blizzard avait diminué d’année en année. Beaucoup de joueurs ont été mécontents des extensions récentes, et certains ont même essayé de superposer les plaintes générales sur l’état du jeu à une discussion plus large sur ce qui ne va pas avec la culture de travail de Blizzard.

L’exode a semblé s’emballer début juillet, cependant, lorsque le streamer très populaire de WoW Asmongold a décidé de commencer à diffuser Final Fantasy XIV: A Realm Reborn à la place. Si la frustration de la communauté face à une mise à jour terne de Chains of Domination et à des essais gratuits généreux pour le MMO concurrent a fourni l’amadou, Asmongold était le match, et récemment lui et ses fans ont visé directement les développeurs de WoW.

Tout a commencé lorsque quelqu’un sur le subreddit d’Asmongold a publié une image d’un développeur de WoW appréciant un tweet suggérant qu’Asmongold lui-même était en partie responsable d’avoir rendu la communauté WoW si “poubelle”. Alors que certains créateurs de contenu entretiennent une relation de collaboration avec les développeurs qui créent le jeu qu’ils couvrent, Asmongold a la réputation d’être combatif et hyperbolique dans ses critiques de WoW. Le streamer, qui visite régulièrement le subreddit r / Asmongold dans ses flux, a ensuite fustigé le seul développeur de WoW pour avoir insinué qu’il était un symbole de ce qui n’allait pas avec la communauté.

“Je dois lire ces conneries, n’est-ce pas, je dois lire ces conneries qui obtiennent le sceau d’approbation des personnes qui travaillent dans le jeu, qui font le jeu de cette façon”, a-t-il déclaré. « Avant de me traiter de toxique, occupez-vous de votre propre putain de jeu. »

Les événements n’ont dégénéré qu’à partir de là. Un tas d’autres messages ciblant le développeur WoW spécifique ont commencé à apparaître sur le subreddit, dont beaucoup ont maintenant été supprimés par les modérateurs parce qu’ils ne sont pas restés civils ou ont encouragé le harcèlement. Une personne a même envoyé au développeur un message sur LinkedIn lui disant de “se faire baiser”. Le développeur a fait une capture d’écran, y compris le nom LinkedIn, le poste et la ville de son harceleur, et l’a partagé sur Twitter. Les fans d’Asmongold ont ensuite accusé le développeur de doxxing, malgré le fait qu’aucune information privée n’ait été divulguée.

“L’équipe de modération de /r/Asmongold est composée de bénévoles qui agissent de manière indépendante et nos actions et commentaires ne reflètent pas nécessairement ceux d’Asmongold lui-même”, a déclaré un modérateur du subreddit d’Asmongold à Kotaku dans un e-mail. “Nous ne tolérons aucune sorte de harcèlement ou de brigandage, peu importe à qui il s’adresse.”

Aujourd’hui, Asmongold a suivi la controverse en écrivant sur Twitter : « Récemment plus que jamais, j’ai été accusé de harcèlement alors que j’ai eu l’audace de me défendre et de défendre ma communauté. L’idée que je devrais me laisser attaquer est motivée par le narcissisme et le droit. Je ne frappe pas, je ne frappe pas, je frappe en arrière.

Vous pouvez essayer de démêler les griefs légitimes potentiels de la dynamique de la foule merdique. Asmongold a tristement encouragé les joueurs à cracher sur ceux dans le jeu qui ont dépensé de l’argent pour des montures de fantaisie comme un acte de protestation contre les mises à jour et le modèle de monétisation actuels de WoW. Blizzard a ensuite supprimé l’émote cracher du jeu. Dans le même temps, il y a clairement beaucoup de comportements toxiques pour l’environnement dans le jeu qui n’ont rien à voir avec Asmongold. Blizzard a toujours été critiqué pour ne pas avoir modéré de manière agressive les discours haineux dans WoW et d’autres jeux. Il n’a commencé à bloquer définitivement certaines insultes raciales que plus tôt cette année.

Mais au-delà des contre-prétentions concurrentes de qui est le plus responsable du problème de toxicité de WoW, le fait que certains joueurs aient pris l’habitude de harceler les développeurs au cours des derniers points d’éclair n’est qu’une preuve supplémentaire de la mauvaise situation du jeu en ce moment. Blizzard a récemment entrepris de purger les références dans le jeu à un ancien développeur accusé de harcèlement sexuel dans le cadre d’un effort continu pour « reconstruire la confiance » à la suite du procès en Californie. Malgré cela, certains fans et créateurs de contenu débattent toujours du boycott du jeu et d’autres produits Activision Blizzard jusqu’à ce que l’entreprise accepte les demandes des employés pour des conditions de travail plus égales et inclusives.

Il y a clairement beaucoup d’introspection en cours dans la communauté plus large de WoW, et cette dernière tempête de merde ne fera probablement qu’y ajouter.