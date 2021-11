Netflix n’a peut-être pas Yellowstone, mais il y a un film qui pourrait combler le vide. Il n’y a malheureusement aucun signe que l’émission Paramount Network viendra un jour sur la plate-forme de streaming, étant donné qu’elle est actuellement diffusée sur Peacock et que ses retombées sont définies pour Paramount +. Cependant, il existe actuellement un film dans le catalogue de Netflix que les fans de Yellowstone devraient regarder la prochaine fois qu’ils auront envie d’une soirée cinéma. Ce film, c’est Wind River.

Wind River a récemment atteint le classement des 10 meilleurs films de Netflix, et il est facile de comprendre pourquoi. C’est un meurtre mystérieux, un genre qui marche bien sur Netflix, en plus il est centré sur les responsables de l’application des lois qui résolvent le crime, un moule qui a fait des émissions comme Criminal Minds et Law & Order: SVU de gros succès sur Netflix. Ajoutez deux acteurs de la liste A – Jeremy Renner et Elizabeth Olsen – et vous avez vous-même un succès presque garanti pour les téléspectateurs de Netflix.

Mais pourquoi cela fait-il de Wind River une montre indispensable pour les fans de Yellowstone ? Eh bien, le scénariste/réalisateur de ce western moderne de 2017 est Taylor Sheridan. Sheridan est le co-créateur de Yellowstone (aux côtés de John Linson) et a écrit ou co-écrit jusqu’à présent chaque épisode de la série. Il a également réalisé chaque épisode de la saison 1. Raconter un thriller dans l’Occident moderne est quelque chose pour lequel Sheridan a le don, et ce tissu conjonctif à lui seul est suffisant pour recommander Wind River à tous ceux qui aiment le drame dirigé par Kevin Costner.

Si vous vous souciez davantage de ce qui se trouve devant la caméra, vous reconnaîtrez des tonnes de visages de Yellowstone en regardant Wind River. Kelsey Chow, qui joue Monica Dutton, et Gil Birmingham, qui paie le chef Thomas Rainwater, jouent tous deux des rôles de premier plan dans ce film. D’autres acteurs de Yellowstone apparaissent également, tels que Martin Sensmeier, James Jordan, Hugh Dillon, Ian Bohen et Eric Lange. (Également du côté visuel, Ben Richardson est le directeur de la photographie sur Wind River et Yellowstone Saison 1.)

Vous pouvez diffuser Wind River via Netflix ici. Comme indiqué, les trois premières saisons de Yellowstone sont diffusées sur Peacock, mais Paramount Network diffuse de nouveaux épisodes le dimanche à 20 h HE.