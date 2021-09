Les fans de “Yellowstone” reçoivent des nouvelles décevantes après la première nomination aux Emmy Awards de l’émission

Les Emmys 2021 sont là, les plus gros prix de la soirée étant remis à 20 h HE sur CBS et Paramount +. Cependant, un spectacle qui ne remportera pas d’or ce soir est Yellowstone. Les fans se sont d’abord réjouis de la première nomination aux Emmy Awards de la série après trois saisons d’épisodes sur Paramount Network. Cependant, le drame dirigé par Kevin Costner a déjà perdu le seul prix pour lequel il était en lice.

Les Emmy Awards ont honoré Yellowstone dans la conception de production exceptionnelle pour un programme narratif contemporain (1 heure ou plus) snobant notamment le travail de Costner, Kelly Reily, Cole Hauser et le reste de la distribution. C’était contre un groupe de concurrents difficiles: Mare of Easttown, The Flight Attendant, The Handmaid’s Tale et The Undoing. L’épisode nominé en question était la saison 3, épisode 4, “Going Back To Cali”. Diffusé le 12 juillet 2020, le synopsis de l’épisode se lit comme suit : « Beth partage un secret personnel avec Rip ; John et les garçons traitent avec des intrus hostiles de l’extérieur de l’État ; Rainwater tend la main à une femme puissante pour aider à sécuriser l’avenir de Broken Rock .”

Malheureusement, la Television Academy ne pensait pas que le versement de Yellowstone était le meilleur des meilleurs. La jument d’Easttown a été couronnée gagnante. Cela signifie que Yellowstone devra attendre au moins jusqu’à la cérémonie de 2022 pour goûter l’or Emmy.

Le manque d’amour pour Yellowstone est un peu étrange. Le spectacle est très populaire avec une grande portée et une valeur de production élevée. Le casting est parsemé de stars, surtout si l’on tient compte des guest stars de chaque saison. Taylor Sheridan, l’auteur de la série, a souvent été acclamé par la critique. L’Académie est-elle opposée à montrer avec des chapeaux de cow-boy ? Eh bien, Godless de Netflix s’est très bien comporté il y a quelques années, et Deadwood a toujours bien fonctionné pendant sa diffusion sur HBO. Une campagne terne est-elle à blâmer ? Je ne suis pas un électeur donc je n’en ai aucune idée. Paramount Network n’est-il qu’une source inattendue d’émissions de haute qualité compte tenu de sa plus faible quantité de sortie ? Peut-être, mais sa place au sein de la famille ViacomCBS aux côtés des sorties sœurs CBS et Showtime devrait l’emporter. Est-ce juste que le spectacle suscite plus d’enthousiasme chez les types d’Amérique centrale que chez les élites hollywoodiennes? C’est ce que je ressens. Malgré les cotes d’écoute massives, peut-être que la TV Academy ne se soucie tout simplement pas du western moderne qui combine les querelles familiales avec de gros rebondissements et de l’action.

Indépendamment de ce que pensent les Emmys, Yellowstone est là pour rester. La saison 4 sera diffusée le 7 novembre via Paramount Network. Des retombées sont également en préparation pour Paramount+. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour sur tout Yellowstone. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.