L’univers de Yellowstone s’agrandit ! Avec deux retombées de Yellowstone en route, l’émission à succès Paramount Network est sur le point de recevoir le traitement de podcast, avec la star de la série Jefferson White, qui incarne le ranch Jimmy Hurdstrom, qui devrait héberger le podcast officiel de Yellowstone. Le podcast devrait être diffusé le jeudi 9 décembre avant la première de la saison 4, épisode 7.

Confirmé pour la première fois par PEOPLE, le podcast à venir, « le seul podcast officiel de Yellowstone », verra White s’asseoir pour discuter avec des invités spéciaux et ses collègues membres de la distribution pour « des interviews exclusives et un aperçu des coulisses ». Le podcast emmènera également les fans « dans les coulisses de la culture et de la communauté qui ont construit la série télévisée ». entre. »

« Je suis ravi d’annoncer que j’héberge le podcast officiel de Yellowstone. Pendant que vous creusez dans tout ce qui concerne Yellowstone sur tous vos écrans, je vais vous apporter des histoires en coulisses de tous vos acteurs, équipes et plus », a déclaré White dans une bande-annonce du podcast. « Mais ce n’est pas seulement votre émission récapitulative typique, nous allons déballer le monde de Yellowstone, du rodéo à l’élevage en passant par la réservation. Il s’agit d’obtenir une image complète de la culture et de la communauté qui entourent l’émission. »

Bien que la liste complète des invités n’ait pas été confirmée, le site officiel du podcast a révélé que White sera rejoint par les co-stars Cole Houser (Rip Wheeler), Kelly Reiley (Beth Dutton), Luke Grimes (Kayce Dutton), Wes Bentley (Jamie Dutton). PEOPLE rapporte que le podcast explorera également la prochaine série prequel de Yellowstone, 1883. Prévue pour la première le dimanche 19 décembre, la série suit le voyage de la famille Dutton à travers les Grandes Plaines jusqu’au Montana, où ils établiront l’immense ranch au cœur du drame de Yellowstone. Il met en vedette Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill. On ne sait pas si l’un des acteurs de 1883 apparaîtra en tant qu’invité sur le podcast officiel de Yellowstone.

Le podcast officiel de Yellowstone est produit par 101 Studios et Paramount Network. Le podcast devrait être diffusé en première le jeudi 9 décembre, avec de nouveaux épisodes le jeudi sur Apple Podcasts, Spotify et d’autres sites et applications d’écoute de podcasts. Les fans peuvent regarder de nouveaux épisodes de Yellowstone lors de leur première sur Paramount Network le dimanche à 20 h HE.