Les fans de ‘You’ repèrent une erreur majeure dans la saison 3

You est de retour pour une troisième saison sur Netflix, et les fans regardent en masse le drame effrayant pour voir l’obscurité supplémentaire du tueur en série Joe Goldberg (Penn Badgley). La série pulpeuse a été visionnée suffisamment de fois pour éliminer le mégahit Squid Game de la première place de Netflix dans son Top 10, et les gens la regardent de manière si obsessionnelle qu’ils commencent à remarquer certaines erreurs commises par la production.

Une vidéo est devenue virale sur TikTok, soulignant que la photo du téléphone de Joe in Love (Victoria Pedretti) n’est pas du tout Badgley, mais plutôt un remplaçant qui ne correspond pas tout à fait à la facture. Annabelle Ryan, utilisatrice de TikTok, a posté une vidéo soulignant l’erreur, écrivant « JE PERD MON ESPRIT ???? QUI EST-CE ?????? C’EST JOEY SILVERBERG. »

Les blagues se sont poursuivies dans la section des commentaires de la vidéo, qui compte plus d’un million de vues et 216 000 likes. « Penn Badgley n’était pas disponible pour la séance photo, alors ils ont demandé à Peen Badleg de la scénographie d’intervenir et l’ont appelé un jour », a plaisanté Ryan. « C’est Joseph Iceberg », a plaisanté un autre utilisateur de TikTok. « Ce n’est même pas Joe Bronzeberg », a plaisanté un autre. « Ce serait hilarant si c’était ce à quoi il était censé ressembler et qu’il imaginait juste qu’il était plus attirant qu’il ne l’est », a écrit un autre spectateur curieux.

Mis à part l’erreur de production, la troisième saison de You approfondit vraiment une nouvelle facette de Joe, et Collider a posé à Badgley une question simple dans une récente interview : Joe sera-t-il jamais heureux ? « C’est donc probablement la question la plus importante à laquelle la série continuera de répondre jusqu’à la fin », a admis Badgley. « Je pense en fait que nous avons exploré l’ensemble … Je veux dire, je ne dis pas que nous l’avons fait au point qu’on y ait clairement répondu, mais je pense que nous avons fait ce que nous pouvions en termes d’offre déconstructive lentille de la masculinité et des tropes romantiques. Nous les approfondirons toujours, je ne dis pas que c’est fait, mais je dis qu’une grande partie de notre travail est maintenant disponible et les gens l’ont vu. Je pense que cette question que vous venez de poser est la question qui reste. Dans le monde réel, pour que nous soyons dans un véritable univers émotionnel et que nous puissions nous rapporter à ce qui se passe, où va une personne comme Joe ? Où est la justice pour lui et pour nous ? Est-ce que cela signifie bonheur ? Je veux dire, c’est comme si une personne comme Joe mérite de mourir ? Oui. Mais est-ce que quelqu’un mérite de le tuer ? Je pense vraiment que c’est cette question. Les trois premières saisons de You sont désormais diffusées sur Netflix, et le thriller a été renouvelé pour une quatrième saison.