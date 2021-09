Les fans de YouTube Star se mobilisent pour lui offrir une place d’hébergement invité

Alors que Sony Pictures Television se lance dans sa deuxième recherche d’un Jeopardy! hôte après avoir rompu les liens avec Mike Richards évincé, les fans d’un YouTuber populaire demandent que le jeu télévisé lui donne la chance de prouver qu’il est apte au travail. Matthew Patrick, mieux connu en ligne sous le nom de MatPat, a obtenu des dizaines de milliers de signatures de soutien de la part de fans le félicitant comme le meilleur candidat pour le poste vacant et faisant appel à Jeopardy ! pour lui donner la chance de faire ses preuves avec un passage d’hôte d’invité.

Bénéficiant de plus de 30 millions d’abonnés sur ses plateformes YouTube, Patrick dans la pétition Change.org a noté qu’au cours de la dernière décennie, il avait “apporté du divertissement et de l’éducation aux téléspectateurs en tant que créateur/hôte de Game Theory”, la série Web YouTube qu’il a créée et raconte. Patrick a déclaré que grâce à Game Theory, ainsi qu’à ses collègues de la série Web Film Theory, Food Theory et à son émission-débat sur les jeux GTLive, il a “rassemblé une communauté mondiale de plus de 30 millions de théoriciens tous unis dans leur amour pour trop penser le monde qui les entoure. ” La pétition a noté que sa « volonté d’aider les gens à apprendre à travers leurs jeux, films et plats préférés a inspiré les téléspectateurs de tous âges à examiner de plus près le monde qui les entoure et à réfléchir de manière plus critique sur les médias qu’ils consomment », et ensemble « avec le Communauté de théoriciens, il a aidé à collecter plus de 5 millions de dollars pour des œuvres caritatives et s’est engagé à faire du monde un endroit plus gentil et plus intelligent.”

Déclarant qu'”il est temps de laisser les nouveaux médias aider à ouvrir une nouvelle ère pour cette émission emblématique”, la pétition a recueilli près de 60 000 signatures à partir de cette publication de fans soutenant l’appel de Patrick à l’hôte invité Jeopardy! La pétition a été lancée en même temps qu’une vidéo publiée par Patrick sur YouTube intitulée “Théorie du film : J’AI RÉSOLU la controverse de l’hôte Jeopardy”, dans laquelle il a déclaré : “Je voudrais me proposer pour ce rôle. Je pense que je serais génial. ” Patrick a ajouté qu’il pensait qu’il était “autant en lice pour cette chose que tous ces autres éducateurs géniaux, ou tous ces 16 autres hôtes invités qui ont parcouru l’émission à ce stade”.

La pétition Change.org rivalise avec une deuxième pétition de ce type appelant une autre personnalité éminente à s’appeler Jeopardy ! hôte : LeVar Burton. Burton a eu un séjour d’une semaine en tant qu’invité au cours de la dernière saison de l’émission, et il a longtemps été le remplaçant de Trebek parmi les téléspectateurs. Alors qu’une pétition appelant à Jeopardy! producteurs de nommer Burton comme le Jeopardy permanent ! hôte a dépassé les 278 000 signatures, bien plus que celle de Patrick, la pétition de Patrick a rapidement gagné en popularité. La pétition a été créée mardi, et après avoir atteint la barre des 35 000 signatures en seulement trois heures, Patrick a noté dans un tweet, “nous sommes maintenant l’une des pétitions à la croissance la plus rapide de 2021!” Il a ajouté qu’étant donné la popularité de la pétition, il « semble qu’Internet connaisse la réponse ». Il a partagé le tweet aux côtés du [Who Is MatPat]”, qui est rapidement devenu un sujet tendance sur Twitter alors que les fans se sont rassemblés pour décerner à Patrick un passage d’hôte d’invité.

En ce moment, Jeopardy! n’a pas laissé entendre qui pourrait être le prochain hôte. Bien que l’émission ait précédemment nommé Richards comme hôte, Richards a finalement démissionné de son poste et a ensuite été libéré en tant que producteur exécutif, au milieu d’une série de controverses. À la suite de son départ, Sony a déclaré qu’il commencerait la recherche d’un nouvel hôte et qu’il ferait à nouveau appel à une liste d’hôtes invités. Les hôtes invités n’ont pas encore été annoncés.