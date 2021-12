Les fans de Zac Efron sont convaincus qu’il sort avec une star de « Selling Sunset »

Qu’il s’agisse de spéculations sur la chirurgie plastique ou de son dernier rôle, les fans de Zac Efron sont toujours à la recherche de nouvelles informations sur la vie de l’acteur. La dernière source d’intérêt est, encore une fois, la vie amoureuse d’Efron, et de nombreux fans pensaient que la star de Baywatch sortait avec la star de Selling Sunset Amanza Smith.

Les rumeurs ont commencé lorsque la star de Flip ou Flop, Tarek El Moussa, a publié des photos sur Instagram avec un groupe lors d’un combat UFC à Los Vegas qui comprenait Efron et Smith. Le duo était blotti l’un contre l’autre au centre de la photo, laissant penser à beaucoup qu’ils étaient en couple. Cependant, TMZ rapporte qu’Efron était un ajout de dernière minute au groupe et qu’il est ami avec El Moussa, mais que lui et Smith n’étaient pas un élément.

Efron n’a été publiquement lié à personne depuis sa rupture en avril avec sa petite amie de 10 mois, Vanessa Valladares. Efron a rencontré la serveuse alors qu’elle travaillait au magasin général de Byron Bay en Nouvelle-Galles du Sud, et peu de temps après qu’elle aurait quitté son emploi pour pouvoir passer plus de temps avec Efron. L’acteur a été plutôt occupé à travailler sur quelques projets différents, dont le film Gold et la deuxième saison de sa série documentaire Netflix Down to Earth avec Zac Efron. Efron vivrait en Australie depuis un certain temps maintenant, après avoir annulé son vol de retour à Los Angeles en août et prolongé son visa de tourisme de trois mois à 12 mois.

Au cours d’un épisode de Down to Earth, Efron a déclaré qu’il ne voulait pas retourner à Los Angeles alors qu’il détaillait sa vie rapide après avoir joué dans le film à succès de Disney. Bien que reconnaissant pour la croissance qu’il a eue et le succès qu’il a remporté, il était très ouvert et honnête sur le fait de vouloir une vie plus simple à l’abri des regards du public. Toute l’histoire derrière sa série documentaire est de savoir comment d’autres pays en dehors des États-Unis pratiquent des styles de vie plus verts et durables – quelque chose qui semble extrêmement passionné pour Efron.

En raison du succès de la première saison, une autre saison est déjà en cours. L’acteur s’est rendu sur son compte Instagram pour confirmer le renouvellement en partageant deux photos de lui et de son ami et expert en bien-être Darin Olien. La série a documenté les deux parties du monde itinérantes alors qu’elles découvraient de nouveaux modes de vie et, ce faisant, a aidé à éduquer leurs téléspectateurs sur des modes de vie plus sains. Bien qu’il y aura une deuxième saison, la date de diffusion ne sera pas avant un certain temps, avec une date de sortie prévue en 2022.