Les fans débutants obtiennent un scénario amusant de Bradford et Lopez lorsque la saison 3 revient

Au début de la saison 3, Angela Lopez d’Alyssa Diaz commençait tout juste en tant que détective, ce qui signifie qu’elle ne serait plus une TO et passerait moins de temps avec ses collègues de la police. Cependant, après s’être fiancé à l’avocat de la défense Wesley (Shawn Ashmore) vers la fin de la saison 2 et maintenant que les deux attendent un bébé, Lopez attend avec impatience l’avenir, en particulier le mariage. Alexi Hawley a déclaré à TVLine que lorsque la saison 3 reviendra, les fans peuvent s’attendre à un scénario amusant entre amis en herbe et collègues de travail Lopez et Tim Bradford (Eric Winter):