Les fans défendent Jennifer Garner après ce commentaire de Ben Affleck

Ben Affleck a récemment déclaré que son mariage avec Jennifer Garner l’avait poussé à boire. Mais Twitter se souvient quand elle l’a conduit en cure de désintoxication.

Les fans montrent leur amour pour Garner sur les réseaux sociaux après qu’Affleck ait partiellement blâmé leur mariage pour ses habitudes de consommation d’alcool. Lors de son apparition mardi dans « The Howard Stern Show », l’acteur de « Tender Bar » a déclaré qu’il boirait « probablement encore » s’il était resté marié à Garner.

Affleck et Garner se séparent en 2015 après 10 ans de mariage et partagent trois enfants.

« C’est en partie pourquoi j’ai commencé à boire … parce que j’étais piégé », a déclaré Affleck à Stern, selon Yahoo News.

« Je me suis dit : ‘Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas content. Que fais-je?’ Ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, un certain nombre d’utilisateurs de Twitter ont fustigé Affleck pour avoir apparemment « déplacé le blâme » et « jeté Jennifer Garner sous le bus même si elle était là pour lui dans ses moments les plus bas ».

Beaucoup ont souligné que Garner, 49 ans, avait été photographié en train de conduire Affleck, 49 ans, dans un centre de réadaptation en 2018 – trois ans après avoir annoncé son intention de divorcer.

« Lorsque vous ne pouvez pas accepter que votre problème d’alcool soit à cause de vous, vous avez toujours un problème d’alcool », a tweeté @Boeing74. « Jennifer Garner n’a pas conduit Ben Affleck à boire, elle l’a cependant conduit en cure de désintoxication en lui sauvant probablement la vie. »

« Quelle étape dans les AA est de blâmer votre ex-femme ? » a tweeté @heyprofbow. « C’est une poubelle. »

Lorsque vous ne pouvez pas accepter que votre problème d’alcool soit à cause de vous, vous avez toujours un problème d’alcool. Jennifer Garner n’a pas conduit Ben Affleck à boire, elle l’a cependant conduit en cure de désintoxication en lui sauvant probablement la vie. – The_Charming_Avenger (Version de Taylor)⚜️ (@Boeing74) 15 décembre 2021

Alors que plusieurs étaient d’avis qu’Affleck « n’a jamais mérité » d’être avec un « saint » comme Garner, d’autres étaient plus sympathiques à la star de « Last Duel ».

« Ben Affleck buvait parce qu’il était malheureux », a tweeté @iWriterGirl. « Ce n’est pas une fouille chez Jennifer Garner, c’est sa vérité. Il était dans un mariage malheureux. J’ai beaucoup de respect pour lui lorsqu’il aborde son alcoolisme et en parle ouvertement.

Les représentants d’Affleck et Garner n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires du Los Angeles Times.

Ben Affleck buvait parce qu’il était malheureux. Ce n’est pas une fouille chez Jennifer Garner, c’est sa vérité. Il était dans un mariage malheureux. J’ai beaucoup de respect pour le fait qu’il aborde son alcoolisme et en parle ouvertement. – blair channing rae (@iWriterGirl) 15 décembre 2021

Lors d’une conversation avec Stern, l’acteur oscarisé a ajouté qu’il avait toujours « de l’amour et du respect » pour Garner, malgré un « mariage qui n’a pas fonctionné ». Affleck sort avec l’ancienne flamme Jennifer Lopez.

« La vérité, c’est que nous avons pris notre temps, nous avons pris la décision. … Nous nous sommes éloignés », a déclaré Affleck. « Nous avons essayé parce que nous avions des enfants. Nous avions tous les deux l’impression que nous ne voulons pas que ce soit le modèle que nos enfants voient du mariage. »

En 2016, Garner a parlé de sa relation passée avec Affleck, déclarant à Vanity Fair : « Je dis toujours : ‘Quand son soleil brille sur toi, tu le sens.’ Mais quand le soleil brille ailleurs, il fait froid. Il peut projeter toute une ombre.

Interrogé sur les remarques de Garner à l’époque, Affleck a déclaré: «Ça va. Elle a le droit d’en parler.

Voir plus de réactions aux commentaires « Howard Stern Show » d’Affleck ci-dessous.

Ben Affleck et Chris Pratt prouvent de plus en plus chaque jour que Jennifer Garner et Anna Faris étaient les vraies gagnantes dans leurs relations respectives. – Meredith Hanukkah Space Lasers Lee (@meralee727) 15 décembre 2021

Ben Affleck a fait sonner sur Stern que le mariage avec Jennifer Garner était si insupportable qu’il l’a poussé à boire. Même s’il croit cela, vous ne le dites pas pour le bien des enfants ou pour être une personne intègre. Peut-être que Jennifer Lopez devrait repenser les choses. – Carrie 🏳️‍🌈👰😊 (Elle/Elle) (@carrie_uu2) 14 décembre 2021

Ben Affleck aurait dû garder cette histoire de Jennifer Garner pour lui. D’autant plus qu’elle a continué à le soutenir après le divorce. – athena242020 (@athena242020) 15 décembre 2021

Ben Affleck n’a jamais mérité Jennifer Garner et a passé les 17 dernières années à le prouver. – Kelsey (version de Taylor) (@SomeKindOfLuvly) 15 décembre 2021