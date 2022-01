Les fans d’Elden Ring de FromSoftware se disputent à propos des organes génitaux des chevaux

Je ne veux pas croire. Capture d’écran : FromSoftware / Bandai Namco / Kotaku

Le battage médiatique entourant Elden Ring de FromSoftware a atteint une masse critique pour les fans fervents sous la forme d’un débat très peu orthodoxe. Étonnamment, le discours actuel entourant le jeu très attendu de type Souls n’est pas centré sur le même argument en ligne fatigué sur l’animation réutilisée. Oh non, ce débat porte sur la question de savoir si les chevaux du jeu ont des bites ou non.

Dans un article de discussion Reddit avec spoiler et pas sûr pour les balises de travail, un redditor nommé asiuhds a publié un article intitulé «AVERTISSEMENT DÉCOUVERTE TRÈS IMPORTANTE». Un clic sur l’image d’aperçu en mosaïque révèle une capture d’écran de mauvaise qualité de la bande-annonce de gameplay officielle d’Elden Ring avec un cercle rouge dessiné autour d’une forme sombre qui pourrait être la jonque du cheval alors qu’il escalade le flanc d’une falaise. Entre le cheval Dickgate.

Le truc en question n’est sûrement pas FromSoftware qui présente délibérément ses organes génitaux équestres, pris en charge par HDR et ray-tracés, n’est-ce pas ? Là encore, peut-être que penser ainsi est exactement ce sur quoi comptent les esprits créatifs qui ont inclus cette image dans la bande-annonce. Puisque j’ai eu le malheureux privilège de plonger dans cet étrange terrier de lapin sur le subreddit Elden Ring, je vais vous maudir avec certains des points saillants du discours.

Un article bourré de fautes de frappe de redditor estenombre a déclaré: « Je m’attendais à un gros spoil… Je ne suis pas déçu lmao. »

« J’espère que cela est corrigé. Je veux une flopper », a posté l’utilisateur Trick_Inevitable6043. Il se trouve également qu’ils sont les meilleurs commentateurs de la publication, remportant un prix d’argent pour leur humble contribution.

« Commentateur prolifique » et « électeur passionné » The_Jolly_Bengali m’a envoyé faire un tour avec leur commentaire. Alors que j’espérais brièvement qu’ils seraient la voix de la raison, affirmant que l’appendice n’était qu’un fourreau d’épée, ils m’ont laissé tomber.

« Pour être juste, ce que vous regardez ici n’est probablement que la gaine, avec le pénis rétracté à l’intérieur », ont-ils écrit. Ma foi en l’humanité décline.

Alors que bon nombre des autres commentaires étaient des dérivés de redditors tapant différentes combinaisons de «cock ring» avec le titre du jeu, redditor Stardraconis, mon veau d’or, a tapé ce que je pensais et a émis l’hypothèse que le phénomène Big Foot-esque des théoriciens pourrait en fait simplement être un pied, c’est-à-dire le pied gauche de l’humain à cheval sur le cheval. Apparemment, Reddit est un paradis pour les comédiens débutants, car l’utilisateur Devoidofimagination a accepté en plaisantant, publiant qu’il s’agit probablement « d’environ un pied, donner ou prendre un pouce ». N’ayant jamais interagi avec la communauté Soulsborne, cette expérience m’a laissé une sacrée première impression.

Heureusement, le discours semble être tout en plaisanterie alors que des fans affamés attendent plus d’informations pour que les traditions d’Elden Ring disséquent avant de se lancer dans le jeu. Pour leur bien, j’espère que le débat sur la bite de cheval sera clos une fois Elden Ring sorti le 25 février.