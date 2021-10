Les fans d’Emmerdale secoués alors que Victoria Barton se bat pour sa vie

Victoria d’Emmerdale s’est battue pour sa vie dans des scènes tendues (Photo: ITV)

Les téléspectateurs d’Emmerdale ont été collés à leurs écrans alors que la semaine de la survie prenait une tournure fatale, avec Victoria Barton (Isabel Hodgins) se battant pour sa vie.

L’épisode d’hier a vu le personnage de longue date tenter de combattre ses phobies aux côtés de David Metcalfe (Matthew Wolfenden), alors qu’ils rejoignaient Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) et Charles Anderson (Kevin Mathurin) sur un pont très branlant.

La tragédie s’est ensuivie lorsque la structure s’est effondrée sous eux, Charles et Manpreet tombant instantanément dans les rapides en contrebas.

L’épisode de ce soir a vu Victoria et David s’accrocher à leur vie tout en s’accrochant à ce qui restait du pont.

Alors qu’ils luttaient pour se relever, ils tombèrent tous les deux dans l’eau, les courants les entraînant vers une cascade périlleuse.

À la toute fin de l’épisode, Victoria a été vue en train d’être tirée au-dessus de la chute d’eau, ses cris retentissant au fur et à mesure que les crédits roulaient.

Y a-t-il plus de chagrin en route pour David et Victoria? (Photo : ITV)

Les fans qui regardaient de chez eux n’ont pas pu supporter la tension, car ils ont afflué sur Twitter pour partager leurs craintes pour le personnage de longue date.

Un téléspectateur impressionné a déclaré: « WOW quelle fin #Emmerdale. »

« Quelqu’un donne une pause à Victoria ! (De préférence PAS en morceaux au-dessus de la cascade !) Après toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivées… n’est-il pas temps pour elle d’avoir des moments plus heureux ? @Hodge_Isabel fait un travail incroyable ! #Emmerdale », a convenu l’un d’eux.

Comme l’a posté un utilisateur de Twitter : » Victoria ne peut sûrement pas survivre à cet automne ? #emmerdale.’

Alors que beaucoup d’autres ont fait l’éloge des acteurs pour avoir réalisé des cascades incroyables.

« Wow, des cascades incroyables, brillamment capturées, @duncanfo et son équipe s’inclinent », a répondu un autre.

« C’est comme regarder un film hollywoodien ! Les moments étranges de Meena, la montée d’adrénaline combinée à la sensibilité tranquille des scènes de Charles, Manpreet, Paddy et Marlon. Juste incroyable. #Emmerdale.’

Un téléspectateur a ajouté: ‘#emmerdale, aucune victoire n’a disparu. les graphismes sous-marins et toutes les cascades jusqu’à présent avaient été fantastiques. Apportez demain mon épisode de la nuit d’anniversaire. @emmerdale @duncanfo.’

Le pont effondré et les rapides vicieux pourraient ne pas être la seule chose à laquelle Victoria doit se battre si elle parvient à survivre, car Meena Jutla (Paige Sandhu) la cherche également.

Le tueur a jeté son dévolu sur Victoria pour sa prochaine victime après avoir constaté qu’elle avait un lien avec David.

Tentant de s’assurer que son ennemi ne survivrait pas à l' »aventure de survie » cruellement nommée, Meena a été vue en train de saboter son équipement de sécurité à un moment donné.

Mais pourrait-elle aller plus loin dans son plan ?

Isabel a rejoint le casting d’Emmerdale en 2006 avec son rôle de Victoria, succédant à l’ancienne actrice Hannah Midgely, qui avait interprété le personnage pendant neuf ans.

