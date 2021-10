Les fans d’Emmerdale veulent désespérément que Meena soit prise après des images de la caméra

Meena va-t-elle enfin être traduite en justice ? (Photo : ITV)

Les fans d’Emmerdale ont hurlé sur leurs écrans après que Meena (Paige Sandhu) ait été filmée en train d’essayer de noyer Victoria (Isabel Hodgins).

Après l’effondrement terrifiant du pont, le plongeon de la cascade et un feu de labyrinthe, les conséquences de l’horrible défi de survie ont commencé dans l’édition de ce soir du feuilleton ITV.

Alors que Meena parlait à Manpreet (Rebecca Sarker) de son entretien avec la police, nous avons vu Ben (Simon Lennon) et Billy (Jay Kontzle) vérifier des images de caméras corporelles tombées dans l’eau.

Ben et Billy ont été déçus lorsqu’ils ont réalisé que les images n’aideraient pas la police et sont partis.

Cependant, s’ils étaient restés quelques instants de plus, ils auraient vu le moment où Meena a tenté de noyer Victoria.

Les fans veulent désespérément que Meena soit traduite en justice, avec un écrit: « OMG, ils ont maintenant raté les preuves montrant que Meena tentait de noyer Victoria, quand va-t-elle obtenir sa communication. »

Elle est devant la caméra en train de noyer Victoria, mieux vaut faire attention à Meena. #Emmerdale ð????¬ – Garry Enfield (@EnfieldGarry) 22 octobre 2021

Vidé. Je pensais vraiment qu’Andrea aurait vécu. Meena aurait entendu et essayé de l’achever à l’hôpital et c’est ainsi qu’elle aurait été attrapée. Grrrr. #emmerdale — Vicky ?????? (@deadstar37) 22 octobre 2021

OMG, ils ont maintenant raté la preuve montrant Meena essayant de noyer Victoria, quand va-t-elle avoir sa communication @emmerdale #emmerdale — Tracey ?????? â??½ ?????? ré?????? (@TraceyK77738153) 22 octobre 2021

Je savais qu’Andrea mourrait, puis ben s’éloignerait de son ordinateur portable pour que les images soient montrées arghhhh la vérité ne sera peut-être jamais connue…..oui meena oui ça le sera #emmerdale – Mel Boden (@boden_mel) 22 octobre 2021

‘Évidé. Je pensais vraiment qu’Andrea aurait vécu. Meena aurait entendu et essayé de l’achever à l’hôpital et c’est ainsi qu’elle aurait été arrêtée. Grrrr », a déclaré un autre.

‘Dieu bénisse les images de la caméra, j’espère que Ben les verra !! Tes jours sont comptés Meena, dit un autre.

Un autre fan a ajouté: « Elle est devant la caméra en train de noyer Victoria, mieux vaut faire attention à Meena. »

Plus : Meena Jutla



Mieux vaut faire attention en effet !

Ben reviendra-t-il regarder les images ? Et Meena est-elle enfin sur le point d’être attrapée ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.



PLUS : Spoilers d’Emmerdale : la mort confirmée et le twist majeur de Meena révélé ce soir



PLUS : Meena Jutla d’Emmerdale est peut-être le méchant de savon le plus unique et le plus divertissant de tous les temps

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();