Les Bears de Chicago pourraient être à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef très bientôt. Alors que l’équipe perdait contre les Ravens de Baltimore dimanche, les fans des Bears à Soldier Field ont exprimé leur frustration en scandant « fire Nagy ». L’entraîneur-chef des Bears, Matt Nagy, a pris beaucoup de chaleur cette saison, et avec l’équipe qui a perdu cinq matchs consécutifs, les fans en ont assez.

Les Bears ont maintenant une fiche de 3-7 sur l’année après avoir perdu contre les Ravens 16-13 dimanche. L’équipe a perdu le quart partant Justin Fields pendant le match à cause de côtes blessées, mais les Ravens jouaient sans le quart vedette Lamar Jackson car il était absent en raison d’une maladie. Après le match, Nagy a été interrogé sur les fans qui huaient l’équipe alors qu’ils perdaient 6-0 à la mi-temps.

Fire Nagy chante pic.twitter.com/toKUM9ViWk – DJ Miller (@mrdj13) 21 novembre 2021

« Je comprends juste qu’en fin de compte, nous nous soucions tous beaucoup et nous sommes tous dans cette affaire », a-t-il déclaré, selon le Chicago Sun-Times. »Et, bien sûr, nous voulons faire tout notre possible pour gagner. C’est notre travail de le faire. Et je pense que tout le monde est compétitif et veut voir les Bears gagner, et c’est exactement ce que nous voulons. »

Nagy a subi beaucoup de pression depuis qu’il est devenu l’entraîneur-chef des Bears en 2018. Il a eu un grand impact sa première saison avec l’équipe, terminant avec une fiche de 12-4 et remportant la NFC North, la première fois que l’équipe a remporté la division. depuis 2010. Mais après avoir perdu contre les Eagles de Philadelphie lors de la ronde des éliminatoires Wild-Card, les Bears n’ont pas été en mesure de revenir sur la bonne voie, terminant avec une fiche de 8-8 en 2019 et 2020.

« La défense, je pensais, a essaimé toute la journée », a déclaré Nagy à propos du match de dimanche, selon le site officiel de l’équipe, « a fait ce qu’elle avait à faire avec les tacles et les sacs. Mais à la fin, je sais qu’ils sont frustré de ne pas pouvoir terminer ce match et terminer le jeu. Vous devez terminer. Vous devez pouvoir terminer les matchs, les fermer. En fin de compte, c’est du football situationnel. Vous avez l’avantage en deux matchs pour pouvoir conclure et gagner ces deux matchs et nous ne l’avons pas fait. »