Les fans des Bears en ont fini avec Matt Nagy après une défaite humiliante contre Bucs

Juste au moment où vous pensez que les choses ne peuvent pas empirer pour les Bears de Chicago, ils ne manquent jamais de décevoir. Les Bears ont été gênés par une défaite de 38-3 contre les Buccaneers de Tampa Bay devant la majeure partie du pays dimanche.

C’est peut-être la perte qui met fin à l’ère Matt Nagy à Chicago, que ce soit demain matin ou le lundi noir.

Quatre ans après le début de l’expérience Nagy, et l’infraction s’est progressivement aggravée – et cela avec un certain talent sur la liste. Mais la défaite de dimanche contre les Bucs a rappelé pourquoi les Bears ne peuvent plus rouler avec Nagy. Non seulement son attaque est atroce, mais Chicago continue d’être complètement dominé par de bonnes équipes de football. Cette équipe ne va nulle part.

Plus important encore, le quart recrue Justin Fields n’a aucune chance de se développer tant que Nagy est aux commandes. Et, en ce moment, la préoccupation devrait être l’avenir de la franchise – et Nagy ne l’est certainement pas.

Après la défaite humiliante de dimanche contre les Bucs, les fans des Bears ont clairement indiqué qu’ils en avaient fini avec Nagy.

