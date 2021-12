Les fans des Detroit Pistons se lassent de leur équipe : « C’est inacceptable »

Pistons de Détroit C’est actuellement la pire équipe de la NBA. La franchise du Michigan a déjà accumulé 11 défaites d’affilée, et a le bilan le plus négatif de toute la ligue : 4-21, dans une saison encore plus douloureuse que prévu.

Bien qu’en reconstruction, l’image que se donne l’équipe dirigée par Dwane Casey est trop mauvaise, d’autant plus qu’elle compte des joueurs de niveau comme Jerami Grant ou Cade Cunningham, nº 1 de la dernière Draft.

Finale à la Nouvelle-Orléans. – @TreyLyles : 18 PTS / 5 REB / 7-8 FG / 2-2 3PT

– @CadeCunningham_ : 16 PTS / 4 AST / 1 AST

– @JeramiGrant & @hamidoudiallo avec 11 PTS chacun pic.twitter.com/5tK64n5jfY – Detroit Pistons (@DetroitPistons) 11 décembre 2021