Les fans des Dodgers huent l’annonceur après avoir été invités à arrêter de lancer des objets

De toutes les foules hostiles auxquelles les Astros ont été confrontés depuis que le scandale de tricherie a éclaté avant la saison 2020, rien ne correspond à ce que l’équipe a affronté au Dodger Stadium mardi soir.

Les Dodgers, comme vous vous en souvenez probablement, ont perdu contre Houston lors des World Series 2017 tandis que les Astros étaient tous dans leur tactique de vol de pancartes. Et mardi soir, c’était la première occasion pour les fans des Dodgers de s’en prendre aux joueurs des Astros.

On s’attendait à ce que les choses deviennent incontrôlables, et ils l’ont en quelque sorte fait. Des vidéos sur Twitter de fans d’Astros se faisant bombarder de boissons dans les gradins, et il y a eu des bagarres. À un moment donné, quelqu’un a renvoyé une fausse balle sur le terrain, ce qui a provoqué un avertissement de l’annonceur de PA Todd Leitz.

Et cela n’a même pas été bien reçu !

L’annonceur de la PA faisant savoir aux fans des Dodgers d’arrêter de lancer des objets sur le terrain pic.twitter.com/Sw0GVI90RM – Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) 4 août 2021

Au cours de la troisième manche au bâton de Carlos Correa, le joueur de champ intérieur des Astros est sorti de la boîte alors que l’annonceur de l’AP a rappelé à la foule qu’un comportement abusif et le lancement d’objets sur le terrain ne seraient pas tolérés. La foule a ensuite hué cette annonce.

C’était juste ce genre de nuit. C’est ainsi que les fans ont accueilli Correa dans la surface du frappeur :

Carlos Correa accueilli au Dodger Stadium. Garçon, ils l’aiment vraiment ici. pic.twitter.com/6C9bgsSjKq – Chad Moriyama (@ChadMoriyama) 4 août 2021

Malgré la foule tapageuse, les Astros allaient gagner 3-0.