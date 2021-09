Les fans des Dodgers ont hué Fernando Tatis Jr. et il a répondu

Les fans des Dodgers de Los Angeles ont hué le Dominicain Fernando Tatis Jr. après avoir attrapé une balle de fly profonde de Max Muncy dans le champ droit, le garçon n’a pas été indemne.

La rivalité entre les Padres de San Diego et les Dodgers de Los Angeles s’améliore de plus en plus. Max Muncy a frappé une profonde volée des livraisons de Joe Musgrove qui sont tombées entre les mains de Fernando Tatis Jr., qui est désormais plus proche des fans pour son changement de poste et doit endurer ou entendre plus de choses.

Une fois qu’il a lancé le ballon à l’arrêt-court, les fans ont commencé à le huer et à dire certaines choses, il a tourné la tête et fait un geste avec deux doigts, leur faisant savoir que ses huées ne l’ont pas affecté au milieu du match. MLB.

. @ tatis_jr est heureux de faire savoir aux fans de LA combien il y a d’outs ✌️ @Parents | #HungryForMore pic.twitter.com/8BuVD4DCnc – Bally Sports San Diego (@BallySportsSD) 11 septembre 2021

Manny Ramírez, ancien joueur de la MLB, a déclaré que dans les stades à l’extérieur, seuls les bons joueurs sont hués par les fans, cela ne devrait pas être une déconcentration, mais un signe qu’il faut s’inquiéter quand ce n’est pas le cas.

Fernando Tatis Jr. Cela a été une punition pour les Dodgers cette saison, tout a commencé lorsqu’il a eu des échanges de chiens avec le lanceur Trevor Bauer au début de la saison, en plus, les fans des Dodgers ont tendance à très bien défendre leur équipe.