Les fans des « gilets jaunes » ne peuvent s’empêcher de théoriser sur la véritable identité d’Adam

Le nouveau drame d’horreur de Showtime Yellowjackets a le public théorisant comme un fou. La nouvelle série sombre suit une équipe de soccer féminin d’une école secondaire qui se retrouve bloquée dans la nature sauvage canadienne après que son avion s’est écrasé en route vers le championnat national. Les filles sont coincées au milieu de nulle part pendant 19 mois, luttant contre un climat brutal, la famine et une force apparemment surnaturelle qui veut les garder piégées. Coupant entre les horreurs du passé et les survivants confrontés aux retombées de leurs décisions 25 ans plus tard, Yellowjackets souhaite que ses téléspectateurs examinent les parties les plus profondes et les plus sombres de la psyché humaine.

Après seulement 8 épisodes, les fans de Yellowjackets ont de nombreuses questions, dont certaines resteront sûrement dans la deuxième saison déjà renouvelée. Quand l’équipe a-t-elle finalement eu recours au cannibalisme ? Qui est la reine des bois ? Qui est la fille dans la fosse ? Qui a assassiné Travis ? Cependant, l’une des plus grandes questions qui affligent les fans est la véritable identité d’Adam Martin (Peter Gadiot). Shauna (Melanie Lynskey) est coincée dans un mariage stagnant et un développement arrêté en raison du traumatisme des bois, et au début de la saison entame une liaison avec l’artiste et mécanicien Adam. Elle soupçonne son mari Jeff (Warren Kole) de tricher, alors une aventure avec Adam commence comme un peu de vengeance. Cependant, il est vite devenu clair qu’Adam n’est pas celui qu’il prétend être.

Les conseils d’administration de Yellowjackets Reddit regorgent de théories, la plupart pensant qu’Adam est un adulte Javi Martinez (Luciano Leroux), le plus jeune fils de l’entraîneur de football qui s’est retrouvé dans la nature avec l’équipe. On ne sait actuellement pas qui des 19 survivants de l’accident est sorti des bois au-delà de Shauna, Taissa (Tawny Cypress), Misty (Christina Ricci) et Natalie (Juliette Lewis), donc Javi pourrait vivre sous le nom d’Adam dans afin de rester hors des projecteurs.

Les théories d’Adam apparaissent dans le texte du groupe avec mes meilleures copines… vraiment, il n’y a pas d’échappatoire – Melanie Lynskey (@melanielynskey) 6 janvier 2022

Les Yellowjackets survivants sont également soumis au chantage d’une entité inconnue, quelqu’un pénétrant même dans le coffre-fort de Shauna pour voler son téléphone portable et ses journaux documentant les horreurs dont ils ont été témoins et commis. Adam pourrait-il exploiter la notoriété des Yellowjackets pour de l’argent rapidement ? Ou est-il un journaliste d’investigation cherchant des réponses aux côtés de Jessica Roberts (Rekha Sharma) ? D’autres postulent qu’il est un superfan dérangé essayant de se rapprocher le plus possible de l’histoire. Il est clair dans l’émission que les survivants sont quelque chose hors de la légende dans la vraie communauté du crime, il n’est donc pas impossible qu’Adam soit un harceleur obsessionnel. Les gens ont souligné le vaste tatouage dans le dos d’Adam comme preuve de cette théorie.

Une autre théorie plus grotesque est qu’Adam est en fait le fils de Shauna, l’enfant adulte dont elle est enceinte pendant la chronologie des bois. Cependant, bien qu’il soit étrange, Adam a environ une décennie de trop pour que cette théorie se concrétise. Une version moins horrible de cela est qu’il est un parent de l’une des filles décédées en quête de vengeance ou de réponses. Alors que les téléspectateurs devront attendre un peu pour obtenir des réponses, Lynskey elle-même attise le feu des spéculations sur Twitter. « Oui, j’ai lu vos théories sur Adam, et juste pour que vous le sachiez tous, il y en a une que personne n’a encore mentionnée. Je suis surpris mais pas non plus ! » a-t-elle tweeté. Il ne reste que deux épisodes dans la saison, et d’autres rebondissements sont sûrement en cours. Yellowjackets est diffusé les dimanches Showtime à 22 h 00 HE et est disponible en streaming sur l’application les dimanches à 00 h 01 HE.