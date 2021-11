Les fans des Islanders sont stupéfaits par l’interprétation effrayante de l’hymne national à l’ouverture de la nouvelle UBS Arena

Les fans des Islanders de New York ont ​​enfin pu voir leur équipe dans la toute nouvelle UBS Arena samedi soir.

Fan a commencé la soirée en rejoignant la chanteuse Nicole Raviv pour l’hymne national américain.

Les fans attendent d’entrer dans la nouvelle UBS Arena pour le premier match des Islanders de New York contre les Flames de Calgary, le samedi 20 novembre 2021, à Elmont, NY (AP Photo/Adam Hunger)

Les fans de Raviv et des Islanders sont devenus viraux au cours de l’été lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Les fidèles des Islanders ont aidé à chanter l’hymne national et ont conquis le cœur des amateurs de hockey et d’autres qui regardaient les matchs des séries éliminatoires.

Raviv a été la première personne à chanter l’hymne national avant un match des Islanders dans la nouvelle arène. New York a joué 13 matchs sur la route avant que l’équipe ne lâche finalement la rondelle dans sa nouvelle arène samedi soir contre les Flames de Calgary.

« Les Islanders ont vécu un parcours intéressant, a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman, lors d’une cérémonie d’inauguration, vendredi.

La rondelle est lâchée à la nouvelle UBS Arena alors que les Flames de Calgary affrontent les Islanders de New York en première période le samedi 20 novembre 2021 à Elmont, NY (AP Photo/Adam Hunger)

« Que ce voyage se déroule d’un lieu à l’autre, de Nassau à Brooklyn et vice-versa, ou des groupes de propriété variés… Je pense qu’il est juste de dire que cette franchise n’a jamais été en meilleure forme. L’avenir n’a jamais été aussi brillant. »

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, était également présent pour la cérémonie.

« Vous êtes témoin du miracle sur glace ici même parce que vous l’avez fait en deux ans, pendant une pandémie, et cette arène est géniale », a-t-elle déclaré.

Hochul a également félicité Raviv pour sa performance en séries éliminatoires.

Les Islanders de New York représentent l’hymne national avant le premier match à l’UBS Arena contre les Flames de Calgary le 20 novembre 2021 à Elmont, NY. Le match est le premier dans la nouvelle arène. (Mike Stobe/NHLI via .)

« C’était un beau rappel du fait que malgré le discours politique qui se déroule en Amérique aujourd’hui, nous sommes tous unis par la conviction que c’est un pays incroyable », a-t-elle ajouté vendredi. « Aux Islanders, vous avez fait en sorte que cela se produise pendant un bref instant, et nous ne l’oublierons jamais. »