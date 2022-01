Les fans des Jaguars prévoient un « clown » pour protester contre le propriétaire Shad Khan

Le match de dimanche de la semaine 18 contre les Colts d’Indianapolis mettra enfin un terme à la morne saison 2021 pour les Jaguars de Jacksonville, et quiconque regarde ce match peut remarquer une tendance parmi la foule au TIAA Bank Field.

Il devrait y avoir pas mal de clowns dans les tribunes.

Entre l’embauche désastreuse (et le licenciement ultérieur) d’Urban Meyer et le jeu horrible sur le terrain, presque rien ne s’est bien passé pour Jacksonville cette saison. Et après que NFL Network a rapporté que le propriétaire Shad Khan a décidé de retenir le directeur général Trent Baalke pour la saison prochaine, une faction vocale de la base de fans des Jaguars en avait assez vu.

Ils ont changé leurs avatars de médias sociaux en un emoji de clown avec la moustache de Khan – un mouvement qui a semblé se propager avec Jags Twitter.

Et pour le match de dimanche, les fans essaient de mettre un « clown » pour attirer l’attention de Khan lors de la finale de la saison. Ils veulent que Baalke, qui en est à sa première saison en tant que directeur général à temps plein, soit licencié. Ils ne veulent pas non plus attendre que cela se produise.

Khan est le genre de propriétaire qui mettrait la sécurité en état d’alerte pour confisquer les vêtements de clown, nous devrons donc voir combien de matériel de clown arrive dans les gradins. Mais bravo à ces fans de Jaguars pour avoir au moins essayé quelque chose – c’est bien plus admirable que d’accepter simplement la médiocrité.