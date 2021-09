Les fans des Lions huent la propriété lors de la cérémonie du Temple de la renommée de Calvin Johnson

Le grand des Lions de Détroit, Calvin Johnson, a été honoré avec sa cérémonie d’anneau du Temple de la renommée à la mi-temps du match de l’équipe contre les Ravens de Baltimore dimanche.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Lorsque la propriétaire des Lions, Sheila Ford Hamp, a félicité le légendaire receveur large, les fans des Lions dans les gradins ont exprimé leur frustration face à la propriété. Les huées transmises par les fans auraient été plus fortes que lorsque les Ravens ont couru sur le terrain avant le coup d’envoi du match.

Johnson – qui portait sa veste dorée du Temple de la renommée – a semblé essayer de calmer les huées, mais les fans des Lions ne se sont pas retenus.

HORAIRE DE LA SEMAINE 3 DE LA NFL, SCORES, MISES À JOUR ET PLUS

“Les fans des Lions ? N’est-ce pas génial d’avoir Calvin Johnson ici à Ford Field”, a déclaré Ford Hamp via ESPN.com. “Calvin, être témoin de votre incroyable carrière a été un honneur et un privilège et ma famille et moi voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour les Lions de Detroit et les nombreux souvenirs que vous avez laissés à nos fans. Nous sommes vraiment ravis de votre consécration. dans le Hall of Fame et c’est tellement mérité.”

Johnson, qui a fait son retour au Ford Field pour recevoir sa bague, a été contraint de rembourser à l’organisation plus d’un million de dollars de bonus à la signature après sa retraite soudaine après la saison 2015 de la NFL.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’est un honneur de représenter l’excellence et tout ce que le Temple de la renommée représente”, a déclaré Johnson sur le terrain. “C’est un honneur de représenter Detroit, je vous aime les gars. Et c’est un honneur de représenter la NFL et le nom de Johnson sur mon dos. Je vous aime les gars. J’aime l’énergie que vous avez tous apporté chaque dimanche. Vous me manquez les gars et j’attends avec impatience de grandes choses à l’avenir ici à Detroit.”