Les fans des Mets ont hué Javy Baez dans le premier AB depuis les commentaires « pouces vers le bas »

Avant la date limite des échanges, les Mets ont pris une décision agressive pour acquérir Javy Baez des Cubs malgré l’expiration de son contrat. Si les derniers jours sont une indication, les Mets ont abandonné leur choix de premier tour de 2020 pour une location de trois mois qui se fait huer par leurs propres fans.

Dimanche, Baez a bouleversé les fans des Mets et le front office lorsqu’il a déclaré aux journalistes que les gestes du pouce vers le bas de l’équipe pour célébrer étaient un message à la négativité qu’ils avaient entendue de la part des fans lors de l’effondrement d’août.

Baez – avec Francisco Lindor – a tenté de surmonter l’épreuve en s’excusant avant le match de mardi contre les Marlins. Baez n’était pas dans le onze de départ pour le match (reprise d’un match suspendu). Mais quand il est entré en tant que frappeur de pincement, les fans des Mets n’étaient pas vraiment accueillants.

Voici comment Citi Field a accueilli Javier Báez lors de sa première apparition à la plaque de la journée. pic.twitter.com/O362RNV4GL – SNY (@SNYtv) 31 août 2021

La petite foule de Citi Field a bercé Baez avec des huées bruyantes et des gestes du pouce vers le bas – une scène similaire à ce qui s’est passé lors des excuses d’avant-match de Lindor.

Ce n’était probablement pas ce que Baez imaginait lorsqu’il est arrivé aux Mets, alors premiers, en juillet. Mais cela vient avec le territoire de jouer pour les Mets, apparemment.

Baez finirait par atteindre un coup par terrain.

Javy Báez a frappé Jeff McNeil à la huitième manche et il a été accueilli par… un assaut de huées féroces et lourds. Les huées et les cris de « tu es nul » ont continué tout au long de son combat, qui s’est terminé par un coup sûr. Il s’est rendu au premier but sous les applaudissements. Le baseball est bizarre. – Deesha (@DeeshaThosar) 31 août 2021

Les choses allaient changer la manche suivante alors que Baez arrivait au marbre avec des coureurs aux deuxième et troisième – et les Mets perdaient deux. Cette fois, avec des fans scandant son nom, il conduirait dans une course sur un single infield.

Au bâton suivant, Michael Conforto a remporté le match sur un coup sûr au champ gauche. Le run gagnant a été marqué par Baez à cause bien sûr.