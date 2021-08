Les fans des Orioles ont hué à juste titre leur propre équipe pour avoir fait marcher Shohei Ohtani

Si vous ne l’avez pas remarqué, les Orioles de Baltimore connaissent une année misérable.

Non seulement ils ont le pire record (38-86) au baseball, mais ils ont perdu 19 matchs consécutifs et ne sont qu’à deux défaites de battre le record de l’AL pour le plus grand nombre de défaites consécutives (détenu par les Orioles de 1988). Ils ne sont également qu’à quatre défaites d’égaler le record de la MLB pour le plus grand nombre de défaites consécutives établi par les Phillies de 1961.

Alors oui, les mauvais moments à Baltimore.

Hier soir, ils ont perdu à domicile contre les Angels de Los Angeles, 14-8. Le meilleur moment du jeu est survenu lorsque l’équipe a décidé de marcher intentionnellement sur le légendaire Shohei Ohtani, qui est le joueur de baseball le plus cool et le meilleur du monde.

Pourquoi ce moment était-il génial ? Parce que les fans des Orioles ont hué leur propre équipe pour cela :

Les fans des Orioles huent leur propre équipe pour avoir fait marcher Shohei Ohtani pic.twitter.com/32FI2wSGM2 – Justin Groc (@jgroc) 25 août 2021

Y avait-il des fans d’Angels dans ce mélange de huées ? Probablement. Mais vous devez penser que quiconque a payé de l’argent pour assister à ce match voulait voir Ohtani faire son truc dans l’assiette.

De plus, les Orioles étaient déjà menés 8-1 en troisième manche! Le jeu était terminé ! Laissez Ohtani frapper !

Booooo les Orioles ! Boooooooo !

Twitter a eu des réactions.

C’est ce que 18 défaites consécutives vous apporteront😂 – Cappin ‘Colton (@ColtTTLSports) 25 août 2021