Les fans des Patriots ont ovationné Tom Brady alors qu’il faisait son entrée avant le match

Le match de dimanche entre les Buccaneers de Tampa Bay et les New England Patriots allait toujours porter sur une chose : le retour de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre.

Chaque pas que Brady a fait et chaque salutation – en particulier sa conversation avec le propriétaire des Patriots, Robert Kraft – était apparemment filmé. Et l’ambiance autour du retour de Brady au Gillette Stadium en tant que membre d’une autre équipe était extrêmement positive. Six anneaux du Super Bowl sur deux décennies feront cela.

Brady a même maintenu sa routine d’avant-match au Gillette Stadium lorsqu’il est sorti du tunnel. Comme il le ferait avec les Patriots, Brady est sorti du tunnel, a couru vers la zone d’en-but opposée et a pompé le poing vers la foule.

Cette entrée entière a suscité une ovation massive de la foule de la Nouvelle-Angleterre, comme prévu. Et nous devrions probablement nous préparer à de nombreux hommages au futur quart-arrière du Temple de la renommée.