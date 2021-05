Les fans des Rangers de New York s’en prennent au propriétaire James Dolan après avoir limogé le président et le directeur général de l’équipe ⋆ .

Le propriétaire des New York Knicks and Rangers, James Dolan, est peut-être l’un des gars les plus impopulaires de tous les sports. Sa décision la plus récente n’aidera en rien à cela.

Après que les Rangers aient publié une déclaration pour condamner l’attaquant des Capitals Tom Wilson, Dolan a pris la décision de renvoyer le président de l’équipe John Davidson et le directeur général Jeff Gorton. Alors que les Rangers ont déclaré que le timing n’était qu’une coïncidence, beaucoup ne l’achetaient pas.

Tom Wilson vient-il de modifier complètement l’organisation des Rangers? Https: //t.co/BTg9MBN1Iv – SideAction (@SideActionHQ) 5 mai 2021

La décision de James Dolan de renvoyer Davidson et Gorton au milieu de ce qui semble être une reconstruction réussie pour les Rangers a attiré la colère des fans, qui ont déjà un dégoût pour leur propriétaire.

Rangers et Knicks: sont tous les deux sur la bonne voie Dolan: pic.twitter.com/lTIKZFrk0H – Billy McInerney (@wmcine) 5 mai 2021

Dolan voit bien les Knicks jouer pic.twitter.com/9Bxt6nDicC – Nick (@NickZararis) 5 mai 2021

Cela pourrait être l’une des choses les plus merdiques que Dolan ait jamais faites. #NYR – Rick Carpiniello (@RickCarpiniello) 5 mai 2021

Les Rangers vont très régulièrement dans la bonne direction et si Dolan a renvoyé Davidson et Gorton pour des raisons de performance, je pense qu’il s’ennuie juste à ne pas ruiner les Knicks. – Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 5 mai 2021

ok alors c’est baiser tom wilson, baiser george parros et baiser james dolan. j’ai compris – King Nic (@RangersNic) 5 mai 2021

Fans de NYR. Ne lisez rien d’autre que ceci: Si cela n’avait RIEN à voir avec les événements qui se sont produits au cours des deux derniers jours, alors pourquoi dans le FUCK n’attendraient-ils pas la fin de la saison. Tous mensonges. Dolan a été contraint de les renvoyer. – Blue York (@IamBlueYork) 5 mai 2021

Commencer à penser que James Dolan n’est peut-être pas doué pour gérer des franchises sportives. – Down devient brun (@DownGoesBrown) 5 mai 2021

Putain de James Dolan. pic.twitter.com/Jpn9w6e9Ls – Glenny Balls (@Glenny_balls) 5 mai 2021

Jim Dolan a licencié cet homme après deux saisons raccourcies, au cours desquelles l’équipe avait une fiche de 63-49-11 avec la plus jeune équipe de la ligue. pic.twitter.com/BlENzaUcCT – Brian Monzo (@BMonzoRadio) 5 mai 2021

Ok? Je suis confus. Quelles attentes Dolan avait-il cette saison? Notre équipe est composée d’enfants! Pourquoi ne pas simplement attendre la fin de la semaine pour faire cela? Je suis un grand gars de Chris Drury mais ce n’est pas juste pour Gorton & JD. Nous avons le meilleur pool de prospects de la ligue, pas de patience? #NYR – Michael (@NYRmikey) 5 mai 2021

James Dolan est resté en dehors des Rangers juste assez longtemps pour que nous oublions presque à quel point il est un étron complet dans le punchbowl. – John Cougar Colleencamp (@BillTouspille) 5 mai 2021

James Dolan n’a certainement pas ses fans de son côté pour ce mouvement. Mais comme il l’a prouvé à maintes reprises, il ne se soucie pas du tout de cela.

L’homme va continuer à diriger ses équipes «à sa façon», même si ça craint vraiment.

