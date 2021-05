Les fans des Rangers rendent River Clyde rouge avant la levée du trophée de la Premiership écossaise alors que les supporters “ causent une pénurie de fusées éclairantes à l’échelle nationale ”

Les fans des Rangers peignaient littéralement la ville en rouge avant la levée du trophée de la Premiership écossaise samedi.

Les champions dominants mettront la main sur le trophée pour la première fois en dix ans après avoir accueilli Aberdeen à Ibrox le dernier jour de la saison cet après-midi.

Les fans ont afflué vers la célèbre rivière avec leurs fusées éclairantes

Les spectateurs ont été étonnés

Et les célébrations sont déjà en cours alors que plus d’une centaine de supporters du Gers ont bordé les deux rives de la Clyde de fusées rouges vendredi soir.

Cela a créé un spectacle incroyable, vu à travers la ville, et les fans ont pu être entendus chanter «Campeones».

Bien que les scènes puissent accroître l’inquiétude concernant les plans du parti au milieu de la pandémie COVID-19.

Les rassemblements de plus de six personnes sont interdits à Glasgow et les fans ont été mis en garde contre la marche d’Ibrox à George Square par les politiciens et la police.

Des centaines de fans des Rangers se sont rassemblés devant Ibrox lorsque les Rangers ont remporté le titre

Le club lui-même a également demandé à ses supporters de célébrer «dans leur communauté».

Cependant, il semble peu probable que les fans écoutent après avoir acheté suffisamment de pièces pyrotechniques pour provoquer une pénurie dans tout le pays et beaucoup se sont déjà rassemblés samedi matin.

Le Scottish Sun rapporte que les fusées éclairantes bleues sont épuisées à travers le Royaume-Uni après avoir été attrapées par des fans des Rangers, au grand dam des soutiens de Man City, qui planifient leurs propres célébrations à la fin de la campagne.