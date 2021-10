Les fans des Red Sox de Boston troll Alex Rodriguez avec Ben Affleck et Jennifer Lopez chantent après le match des séries éliminatoires

Les fans des Red Sox de Boston se sont amusés avec Alex Rodriguez après que l’équipe a vaincu les Astros de Houston lors du troisième match de l’American League Championship Series (ALCS). Quelques utilisateurs de médias sociaux ont partagé des images en coulisses de Rodriguez faisant une couverture d’après-match pour Fox Sports, et les fans des Red Sox scandaient « J. Lo » à l’unisson alors que Rodriguez était déjà sorti avec Jennifer Lopez. Les fans ont également scandé le nom de Ben Affleck puisque Lopez sort actuellement avec l’acteur.

« Hé, A-Rod, quel est ton film préféré de Ben Affleck ? » a crié un fan avant de faire référence à Good Will Hunting, par US Weekly. « A-Rod, Ben Affleck a J. Lo, tu aimes ces pommes ? » Rodriguez n’a pas été dérouté par les chants alors qu’il continuait à parler de ce qui s’était passé pendant le match. De plus, Rodriguez est habitué à se faire railler par les fans des Red Sox car il a été membre des Yankees de New York de 2004-2013, 2015-2016.

Elle vous a laissé avec Ben Affleck pic.twitter.com/LTIGrWiGaY – christelmay (@_christelmay) 19 octobre 2021

Rodriguez et Lopez ont été fiancés pendant deux ans avant d’annuler les choses en avril. Lopez a ensuite commencé une relation avec Affleck, avec qui elle a été fiancée de 2002 à 2004. « La voir courir directement dans les bras de Ben est un vrai coup de pied dans les dents », a déclaré une source à US Weekly à l’époque. « Il y a une partie de lui qui s’accroche toujours à l’espoir qu’ils se retrouveront ensemble, mais au fond de lui, il a dû accepter la dure vérité qu’elle est passée à autre chose avec Ben. C’est une pilule difficile à avaler mais c’est sa nouvelle réalité. »

En août, Rodriguez a expliqué à Entertainment Tonight comment il souhaitait garder une vision positive de la vie après la rupture. « J’ai eu cinq ans d’une vie et d’un partenariat incroyables et aussi avec mes filles, nous avons tellement appris. Et maintenant, nous avons l’opportunité de saisir cela et d’aller de l’avant et de dire: » Vous savez quoi? Nous sommes tellement reconnaissants pour la dernière fois. cinq ans, comment améliorer les cinq prochaines années grâce aux leçons apprises ?’.

« Donc, je suis dans un endroit formidable. Je suis tellement reconnaissant de l’endroit où Dieu et et et la lumière m’ont vraiment mis, et j’ai vraiment hâte. Surtout de voir comment mes filles continuent de se développer. »