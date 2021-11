Les fans des Sixers ont applaudi Damian Lillard

La star des Blazers, Damien Lillard, recruté sans vergogne par les fans de Sixers au milieu de rumeurs d’échange Ben Simmons dans la NBA.

Damian Lillard et les Trail Blazers de Portland étaient à Philadelphie lundi pour affronter les Sixers. Il s’avère que ce match a été présenté comme une opportunité pour les fans de Philadelphie de tenter ouvertement de recruter Dame dans leur équipe au milieu de rumeurs commerciales.

Même si la relation de Ben Simmons avec les Sixers semble s’améliorer ces derniers temps, ce n’est toujours un secret pour personne que les deux parties sont toujours à la recherche d’un échange pour l’ancien vainqueur de la recrue de l’année. La superstar des Blazers Damian Lillard est devenue une cible potentielle pour Philadelphie et ses fans ont exprimé très clairement leurs sentiments sur cette rumeur lundi soir (h/t Bleacher Report sur Twitter) :

« Nous voulons Lillard » chante à Philly 👀 pic.twitter.com/23ZQujuGaJ – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 1er novembre 2021

Les chants de « We Want Lillard » sont venus au début du match alors que la foule locale a avoué de manière flagrante son désir de ramener le meneur All-Star à la maison. Malheureusement pour eux, Dame a été cohérente quant à son désir de rester avec les Blazers. Désolé les fans des Sixers, mais à moins d’une tournure inattendue et vraiment choquante des événements, Damian Lillard ne se rendra pas de sitôt à Philadelphie.

Quant à Ben Simmons, le joueur de 25 ans semble progresser dans la bonne direction en termes de forme physique. Cependant, si cela conduit ou non Simmons à jouer pour les Sixers dans un avenir proche reste un énorme mystère.