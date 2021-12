Les fans des Spurs réagissent à ce que Conte a fait à Hotspur Way

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Eh bien, le concours de Tottenham Hotspur avec Leicester City s’annonce relativement prometteur.

Les deux derniers matchs de Tottenham, toutes compétitions confondues, avaient été reportés à la suite d’une inquiétante crise de coronavirus dans le nord de Londres.

Les Spurs ont fermé leurs installations d’entraînement à Hotspur Way la semaine dernière à la suite d’une série d’épidémies, avec un certain nombre de joueurs seniors – et d’entraîneurs – retournant des tests de covid positifs.

En conséquence, la sortie des Lilywhites en Premier League avec Leicester cette semaine était mise en doute.

Mais l’Evening Standard a rapporté mardi que les perspectives étaient nettement plus positives – pour ainsi dire – après que Tottenham a rouvert les départements de la première équipe à Hotspur Way.

Au cours des trois derniers jours, le manager Antonio Conte s’est entraîné avec une « équipe de squelettes » – ou un nombre réduit de joueurs – dans l’espoir qu’ils pourraient aligner un onze de départ au King Power Stadium cette semaine.

Voici comment les supporters de Tottenham ont réagi à cette évolution sur Twitter :

Une équipe de squelettes n’est pas prometteuse – Déc (@ThfcDec) 14 décembre 2021

C’est bien la mafia squelette de Leicester. – Dominic_thfc (@Domino82432672) 14 décembre 2021

Important

Il est très important que l’entraîneur italien récupère ses joueurs le plus rapidement possible.

Même avant cette épidémie, Tottenham avait joué un match de moins que 18 autres équipes de Premier League lorsque leur visite à Burnley a été reportée en raison de la neige.

Idéalement, les Lilywhites ne voudront en aucun cas commencer 2022 avec un tas de matchs en main.

N’oubliez pas que Tottenham pourrait avoir six points de retard dans la course pour une place de qualification pour la Ligue des champions d’ici ce soir si West Ham United gagne.

Et bien que l’équipe de Conté aurait trois matchs en main, vous préféreriez de loin avoir les points plutôt que les matchs de rechange, n’est-ce pas ?

Cependant, l’affrontement de jeudi avec Leicester City représenterait à nouveau un sentiment de normalité pour Tottenham Hotspur et heureusement, il semble que les Londoniens se dirigent dans la bonne direction pour remettre leur saison sur les rails.

Pour le moment, les Spurs sont septièmes au classement de la Premier League, à trois points de West Ham, quatrième.

