Les fans des Spurs réagissent à la demande de transfert de Paul Merson sur Sky Sports

Les fans de Tottenham Hotspur ont sauté sur Twitter pour réagir à Paul Merson appelant Wolverhampton Wanderers à signer Dele Alli en janvier.

Le départ de Mauricio Pochettino de Tottenham il y a quelques années n’a absolument rien fait pour la carrière de l’international anglais.

Depuis que le président des Lilywhites, Daniel Levy, a limogé l’Argentin, le football d’Alli a progressivement décliné et sous Antonio Conte, il n’apparaît plus comme un joueur éminent des Spurs.

S’exprimant en direct sur Sky Sports, l’ancien attaquant d’Arsenal a suggéré un transfert aux Wolves en janvier pour le milieu de terrain en difficulté.

Voici comment les supporters de Tottenham ont réagi aux commentaires de transfert de Merson hier après-midi.

Je n’ai jamais remis en question les connaissances de ce mans ball ! ?? – Édition Hotspur (@HotspurEdition) 4 décembre 2021

Comme d’habitude, Sir Mersy est sur place. Loups, emmenez-le. – Dominic_thfc (@Domino82432672) 4 décembre 2021

Offre d’échange, donnez-nous Gibbs-White – thfc_will (@thfc_now) 4 décembre 2021

Rejoindre Wanderers serait extrêmement dégrisant pour l’ancienne starlette

Premièrement, Wolverhampton Wanderers est certainement un bon club de football.

Cependant, ne prétendons pas que les fans de Tottenham n’auraient pas été absolument étonnés en 2017 ou 2018 s’ils avaient appris que leur starboy serait lié à un transfert à Molineux, avant son 26e anniversaire.

Sous Pochettino, Alli était présenté comme le prochain Paul Gascoigne et les supporters du club londonien se demandaient combien de temps avant qu’une plus grande équipe ne vienne le braconner.

Par conséquent, un transfert aux Wolves serait extrêmement dégrisant, mais, certes, Merson est ici et pour le moment, un tel mouvement ne dépasse pas le joueur.

Tragique est un bon mot pour décrire le déclin d’Alli à Tottenham, mais encore plus triste se cache une grande question : obtiendrait-il même un match régulier de Premier League pour les Wolves ? La réponse est, c’est vraiment douteux.

